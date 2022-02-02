Міноборони Чехії безкоштовно передасть ЗСУ боєприпаси на тлі агресії Росії

Чехія заявила про готовність передати українським бійцям військову допомогу. На такий крок країна пішла на тлі загрози вторгнення Росії.

Угоду про надання військової допомоги Україні підписав заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець.

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Також свій підпис під документом поставив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний. Чехія планує передати Україні:

артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України,

а також медичну допомогу ЗСУ.

Раніше уряд Чехії схвалив постачання Україні 4006 артилерійських снарядів. Їх вартість становить близько 37 мільйонів крон. Також у Чехії заявили, що хочуть бути залучені до посилення східного флангу НАТО. Мовиться про посилення військових Альянсу в сусідніх з Україною країнах.

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Водночас уряд Чехії може відправити своїх військових в Україну. Вони допомагатимуть нашим Збройним силам протистояти Росії, якщо та нападе.

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Естонія передала Україні оборонне озброєння. Зокрема мова йде про протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger.

18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.

У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.



Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації з твітеру Міноборони України:

Заступник міністра оборони Даніель Блажковець та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписали договори про передачу артилерійських боєприпасів, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ.