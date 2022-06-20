У Міноборони оцінили ризики нападу зі сторони Білорусі

Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією і готуються до них. У ЗСУ готові до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я.

У Міноборони підкреслили, що Росія використовує територію Білорусі

Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона прокоментувала так звані військові навчання у Білорусі, які триватимуть до 8 липня.

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За її словами, Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії та готуються до них.

Власне те, що ЗСУ так довго й мужньо тримають удар з боку російських військ, якраз і говорить про те, що готувалися до всіх сценаріїв,

– наголосила заступниця Олексія Резнікова.

Також Ганна Маляр заявила, що в Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для агресії проти України.

"Що стосується білоруського кордону, то неодноразово ми підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і використовуються для завдання ракетних ударів. Використовують як базу, де здійснюють лікування поранених, тримають свої резерви під виглядом навчань", – сказала вона.

На завершення заступниця міністра оборони заявила, що ЗСУ розглядають ризик нападу російських військ з Білорусі та невизнаного Придністров'я.

Ризик використання як території Білорусі, так і Придністровського регіону Молдови – безумовно є і його розглядають,

– резюмувала Маляр.

Напружена ситуація на білоруському кордоні

У Держприкордонслужбі інформували, що Білорусь посилює ділянку кордону з Україною. Повідомлялося, що Білорусь розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.

Також у Держприкордонслужбі констатували, що на цей момент не зафіксували ударного угруповання з боку Білорусі, яке могло б здійснити вторгнення в Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до нападу з Білорусі у 4 областях.

Окрім того, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що Збройні Сили України посилено несуть бойове чергування біля білоруського кордону. Їм допомагає тероборона та добровольчі формування територіальних громад.

Опозиціонер та колишній білоруський міністр культури Павло Латушко розповів, що на територію Білорусі за останній час прибули декілька тисяч російських найманців з ПВК "Вагнера".

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання та обладнують позиції у Брестській області.

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