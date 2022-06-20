У Міноборони оцінили ризики нападу зі сторони Білорусі
Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією і готуються до них. У ЗСУ готові до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я.
У Міноборони підкреслили, що Росія використовує територію Білорусі
Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона прокоментувала так звані військові навчання у Білорусі, які триватимуть до 8 липня.
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За її словами, Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії та готуються до них.
Власне те, що ЗСУ так довго й мужньо тримають удар з боку російських військ, якраз і говорить про те, що готувалися до всіх сценаріїв,
– наголосила заступниця Олексія Резнікова.
Також Ганна Маляр заявила, що в Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для агресії проти України.
"Що стосується білоруського кордону, то неодноразово ми підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і використовуються для завдання ракетних ударів. Використовують як базу, де здійснюють лікування поранених, тримають свої резерви під виглядом навчань", – сказала вона.
На завершення заступниця міністра оборони заявила, що ЗСУ розглядають ризик нападу російських військ з Білорусі та невизнаного Придністров'я.
Ризик використання як території Білорусі, так і Придністровського регіону Молдови – безумовно є і його розглядають,
– резюмувала Маляр.
Напружена ситуація на білоруському кордоні
- У Держприкордонслужбі інформували, що Білорусь посилює ділянку кордону з Україною. Повідомлялося, що Білорусь розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.
- Також у Держприкордонслужбі констатували, що на цей момент не зафіксували ударного угруповання з боку Білорусі, яке могло б здійснити вторгнення в Україну.
- Водночас президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до нападу з Білорусі у 4 областях.
- Окрім того, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що Збройні Сили України посилено несуть бойове чергування біля білоруського кордону. Їм допомагає тероборона та добровольчі формування територіальних громад.
- Опозиціонер та колишній білоруський міністр культури Павло Латушко розповів, що на територію Білорусі за останній час прибули декілька тисяч російських найманців з ПВК "Вагнера".
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання та обладнують позиції у Брестській області.
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