Міноборони США шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України, – ЗМІ

Ллойд Остін хоче використати наземні маршрути замість повітря для доставки Україні військової допомоги. Мовиться про надання летального озброєння.

План розробляють на випадок, якщо Росія розпочне нове вторгнення. Про це повідомив радник із нацбезпеки Джейк Салліван під час розмови з членами Палати представників 14 лютого.

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Очікується, що глава міноборони США порушить відповідне питання на перемовинах із представниками НАТО цього тижня, коли з робочими візитами завітає до Брюсселя та Східної Європи.

Військова допомога від Штатів

Сполучені Штати є однією із тих країн, які активно надають Україні військову допомогу. Однак військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що у разі потреби підтримка зросте.

У "Борисполі" 5 лютого приземлився восьмий літак із Вашингтона. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що повітряне судно привезло 86 тонн військової допомоги для ЗСУ.

Через декілька днів, 9 лютого, в Україну прибув вже дев'ятий літак з військовою допомогою зі Сполучених Штатів. Цього разу на борту судна перебувало понад 80 тонн патронів.

Тієї ж доби, 9 лютого, до Києва прилетів ще один літак який доставив військову допомогу від США. На борту перебуває понад 80 тонн боєприпасів для наших Збройних сил України.

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