Скільки на рік Україна витрачає коштів на утримання одного воїна: у Міноборони назвали цифру

Президент Зеленський неодноразово наголошував на важливості "економічного фронту", завдяки якому відбувається забезпечення військових. У Міноборони розповіли, у яку суму державі обходиться утримання одного воїна.

Під час візиту до Талліну Зеленський повідомив, що фінансування української армії відбувається за рахунок державного бюджету, а не за кошти партнерів. На одного військового припадає 6 – 8 платників податків.

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Десятки тисяч доларів

Заступник міністра оборони Юрій Джигир розкрив деталі оборонного бюджету країни. За його словами, щорічно Україні утримання одного бійця обходиться у 1, 2 мільйона гривень або 30 тисяч доларів. Причому, ця сума не включає витрати на зброю.

Крім того, Джигир розповів, що нове керівництво Міноборони змінило систему закупівель після низки скандалів і посилило співпрацю з НАТО.

Заступник міністра оборони уточнив, що нова перевірена система закупівель допомогла "ліквідувати корупційні ризики".

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