Путін хоче переписати кордони України, а Трамп – зняти санкції: Україну можуть готувати до небезпечної угоди

Журналістка та психологиня Лариса Волошина в ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу пояснює, чому Росія та Дональд Трамп синхронно наполягають саме на підписанні фінального документа, а не на замороженні конфлікту. Справжня мета Кремля — не зупинка бойових дій, а легалізація нових державних кордонів для зняття багаторічних санкцій.

За розмовами про завершення війни може ховатися значно масштабніший план, наслідки якого відчує вся Європа. Кремль прагне не лише домогтися територіальних поступок від України, а й послабити НАТО, щоб отримати можливість диктувати власні правила безпеки на континенті.

Журналістка та психологиня Лариса Волошина в інтерв'ю 24 Каналу пояснила, чому Путіну потрібна саме мирна угода, як інтереси Дональда Трампа можуть зіграти на руку Кремлю та яким чином Україна здатна зірвати небезпечний сценарій Москви.

Різниця між припиненням вогню та мирною угодою

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічей у Кремлі чітко артикулював свої вимоги: для нього не існує лінії розмежування, натомість має бути встановлений новий державний кордон між Росією та Україною. Він вимагає визнання російськими Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з виведенням українських військ із тих територій, які Росія не контролює.

Як зазначає Лариса Волошина, заяви деяких українських політиків про можливість укладання "мирної угоди" до Нового року є підіграванням Кремлю через нерозуміння міжнародного права. Мирна угода – це документ, який фіналізує війну та встановлює нові кордони (те, що Путін називає "новими територіальними реаліями"). Після її підписання війна вважається юридично завершеною.

Натомість припинення вогню означає лише зупинку бойових дій. У такому разі:

* Залишається лінія розмежування, на якій потрібно тримати війська або миротворчі контингенти.

* Не відбувається юридичного визнання загарбаних територій.

* Санкції продовжують діяти десятиліттями, поки не буде відновлена територіальна цілісність.

Повне інтерв'ю з Волошиною: дивитись відео

Економічний зашморг Росії

Росія конче потребує перепочинку та зняття обмежень через стрімке погіршення економічної ситуації. Згідно зі злитими даними прихованої статистики Росстату, країна-агресорка зазнає колосальних втрат:

Падіння в агросекторі становить 16% за місяць (порівнюючи серпень і вересень, коли традиційно триває збір врожаю і показники мають зростати). Надходження від нафти до державного бюджету впали на 20% порівняно з минулим роком, попри те, що ціна на російську нафту зросла з 40 до 100 доларів. Експорт зерна з Новоросійська обвалився з 4 мільйонів тонн до ледь 4 тонн на день.

Просте припинення вогню не рятує російську економіку. Без зняття санкцій Росія ризикує перетворитися на "величезну Північну Корею" і почати розвалюватися протягом найближчих десяти років через неможливість утримувати армію на лінії розмежування та відсутність зовнішньої торгівлі.

Чому інтереси Трампа збігаються з планами Путіна

Дональд Трамп також зацікавлений саме в мирній угоді, а не в замороженні конфлікту. Його мотивація лежить у фінансовій площині та бажанні залучити інвестиції. Відповідно до американського законодавства, санкції, накладені за захоплення Криму та початок війни, можуть бути скасовані лише тоді, коли зникнуть причини їх введення.

Щоб скасувати обмеження, президент США має прийти до Конгресу і заявити, що війна закінчена. А в міжнародному праві війна закінчується виключно укладанням мирної угоди. Тому Трампу потрібен документ між Україною та Росією, який зафіксує нові кордони. Якщо Україна сама визнає втрату територій, Трамп отримає легальне право визнати ці "нові реалії" та зняти санкції.

Спроба Росії замінити НАТО в Європі

Путін і Трамп намагаються шантажувати Європу. Росія пропонує створити новий майданчик "Росія – НАТО", де вона виступатиме гарантом безпеки замість США. Кремль пропонує європейським країнам підписувати двосторонні договори (подібні до угоди між Росії та Іраном), суть яких зводиться до того, що у разі нападу на одну країну, інша не допомагає її ворогу.

До слова новим майданчиком для обговорення безпеки в Європі може стати Рада "Росія – НАТО". Таку ідею розглядає спецпредставник президента США Джаред Кушнер, який пропонує використати цей формат для ширших переговорів між Москвою та європейськими країнами про майбутню архітектуру безпеки.

Це пряма спроба знищити європейську єдність, розвалити НАТО зсередини та усунути Україну як головного гаранта безпеки на континенті.

Водночас Росія активізує свої мережі впливу всередині України, які мімікрують під "проамериканські" чи "прокитайські" сили. Їхня мета – посіяти зневіру, переконати українців, що Європа нібито "воює нашими руками" і не збирається нас підтримувати.

Європейський запобіжник та провал російського лобі

Попри побоювання щодо приходу до влади у Європі правоцентристів чи відвертих популістів (як-от Марін Ле Пен у Франції чи "Альтернатива для Німеччини"), європейська бюрократія створила надійний механізм захисту від швидкого скасування санкцій.

Євросоюз ухвалив консолідоване рішення: з 1 січня 2027 року повністю припиняються поставки російського газу та нафти (трубопроводами чи танкерами), а також забороняється імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської сировини в третіх країнах. Щоб скасувати ці санкції, потрібне одностайне голосування всіх 27 країн-членів ЄС. Навіть якщо умовна Ле Пен чи Сара Вагенкнехт захочуть повернути російський газ, країни Балтії ніколи за це не проголосують.

Єдиний шлях для окремої країни обійти ці санкції – вийти з Євросоюзу. Проте місцевий великий бізнес (наприклад, французький Renault чи німецькі Rheinmetall, Mercedes, Porsche) ніколи не дозволить зруйнувати єдиний європейський ринок заради інтересів Газпрому.

Як Україні перехопити ініціативу

Зараз Україна має унікальне вікно можливостей, щоб разом із європейськими партнерами загнати адміністрацію Трампа в кут, використовуючи американське законодавство. Йдеться про так звану "Кримську декларацію" (декларацію Помпео) від 2018 року, яку підписував сам Трамп. Цей документ забороняє президенту США визнавати українські території російськими та тиснути на Україну з метою відмови від них.

Замість того, щоб погоджуватися на розмиті формулювання посланців Трампа про "невеликі територіальні поступки", Київ має публічно вимагати від них пояснень щодо ультиматуму Путіна. Трампа потрібно змусити відкрито відповісти, чи підтримує він вимогу Кремля віддати п'ять українських областей і встановити там новий державний кордон.

Якщо Трамп публічно підтримає ці вимоги, він порушить закон США, що загрожує йому новими кримінальними розслідуваннями – тим, чого він боїться найбільше. Напередодні слухань у парламенті йому доведеться виправдовуватися і доводити, що він не змушує Україну до капітуляції. Це дозволить перегорнути перемовний стіл і зруйнувати сценарій примусової мирної угоди.