Путін затягує час: який ключовий фактор посприяє, аби Росія швидше сіла за стіл переговорів

В Росії зараз більше націлені не стільки на те, аби зірвати перемовини, як затягнути їх початок. Це стало помітно після того, як Трамп почав збільшувати тиск на Росію, роблячи різні заяви.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, який висловив думку, що Кремлю ще був переданий додатковий "привіт" від Трампа у вигляді повідомлення американського телеведучого Такера Карлсона, який заявив про те, що буцімто адміністрація Байдена готувалася вбити Путіна.

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Що вказує на те, що Кремль відтягує переговори?

Політолог вважає, що інформація про начебто організацію замаху на Путіна з боку Байдена та Блінкена взагалі виглядає як анекдот.

Меседж полягав в іншому, що в принципі, якщо все зводиться до проблеми однієї людини, то можна зробити так, що цієї проблеми просто не буде,

– озвучив Рейтерович.

Росіяни від моменту озвучення ультиматуму, який висунув Трамп, вже понад тиждень тягнуть час, спеціально коментують цю ситуацію з різних боків діаметрально протилежними заявами. Їх роблять 3 групи людей в Кремлі.

До першої, зі слів політолога, належать радикальні чиновники типу міністра закордонних справ Росії Лаврова та його заступника, які кажуть, що взагалі нічого не бачать від США, що умови для переговорів неадекватні й на таких засадах спілкуватися з американцями не будуть.

До другої групи входять такі як прессекретар російського диктатора Пєсков, які нічого конкретного не озвучують, кажучи, що Росія не бачила чітких сигналів з боку США для переговорів.

До третьої групи належить сам Путін, вдаючи з себе, зі слів Рейтеровича, доброго поліцейського, який заявив, що Росія готова вести перемовини, але стає на заваді указ Зеленського, який не дозволяє їх провести.

"Це брехня, бо указ забороняє перемовини з Путіним, а не з Росією. Потім він починає казати, що президент України нелегітимний, але чути це від людини, яка, як мінімум, під час 3-х виборів фальсифікувала результати й малювала потрібні цифри, дивно", – зауважив Рейтерович.

Чим гіршою буде ситуація в економіці – тим швидше Росія піде на переговори

Поведінка Кремля, на думку політолога, дуже схожа на тактику затягування часу. З його слів, російський диктатор сподівається дочекатися вдалого періоду.

Путін затягує час, щоб почати, як він вважає, максимально вигідний для себе період, з позиції сильнішої, ніж в нього є сьогодні,

– озвучив Рейтерович.

Рейтерович наголосив, що Путін зараз вважає, що в нього ще є можливості чогось домогтися, вибити кращі стартові умови, але рано чи пізно Росія перейде до переговорів.

Чи будуть вони потім їх зривати – це вже інше запитання. Тут багато що залежатиме від одного простого фактора – економіки. Вона буде ключовою. Коли Путін вже точно знатиме, що ситуація в нього критична, тоді буде активніше проводити перемовини,

– впевнений Рейтерович.

Зазначимо, що політолог Олександр Морозов, коментуючи інтерв'ю Путіна, висловив думку, що російський диктатор озвучив 3 головні тези й вони адресовані президенту США Трампу. Він вважає, що якщо очільник Кремля не сяде за стіл переговорів, тоді Сполучені Штати перейдуть до плану "Б" стосовно Росії.