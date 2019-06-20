Єдиний пароль: як користуватися Mobile ID та на що він здатен

Технологія Mobile ID вже доступна для користувачів у двох українських мобільних операторів. Як її використовувати та на що вона здатна – з'ясували журналісти сайту "24".

Mobile ID – це ідентифікація за допомогою мобільного телефона, надається як послуга мобільними операторами. На SIM-карту записується цифровий підпис абонента і таким чином людина може використовувати його замість паспорта та ідентифікаційного коду. Хоча саме оформлення Mobile ID відбувається на підставі цих документів.

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Як підключити Mobile ID

1. Завітати до магазину мобільного оператора з необхідними документами, підписати заявку на активацію послуги.

2. Обміняти сім-картку на нову, яка підтримує Mobile ID

3. Активувати послугу Mobile ID за допомогою фахівця мобільного оператора.

Як пояснив президент "Київстару" Петро Чернишов, відповідна SIM-карта має спеціальний криптомодуль. Вона ще краще захищена виробником, а обсяг пам'яті більший, ніж у звичайній, щоб можна було зберігати кілька ключів.

Для підключення виконується 2 операції: видача SIM-карти як носія частини ключа і пов'язка цієї SIM-карти з Центром сертифікації, де зберігається друга половина ключа.

Мобільний оператор робить звірку одного ключа з іншим, проводить реєстрацію, підтвердження через SMS. Ключ стає розділеним, співставленим, і відбувається випуск сертифіката. Ви підписуєте договір, що вам видано ключ електронного цифрового підпису та ідентифікації. І всі ваші транзакції з його використанням будуть записуватися в Центрі сертифікації Мін'юсту.

Які документи потрібні

Для фізособи:

Оригінал паспорта громадянина України (плюс виписка про місце реєстрації, якщо паспорт у формі ID-картки);

Оригінал облікової картки платника податків (за наявності).

Для юросіб та фізосіб-приватних підприємців також потрібні документи, що підтверджують державну реєстрацію підприємця чи підприємства, а також копії документів, що підтверджують право особи представляти підприємство (наказ про призначення на посаду, наприклад).

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На що здатен Mobile ID

За допомогою Mobile ID можна ідентифікувати себе у мережі для користування різноманітними онлайн-сервісами, наприклад, заходити в інтернет-банкінг без необхідності введення логіну-паролю, так само – заходити в інтернет-бази даних, онлайн-магазини, підписувати електронні петиції, голосувати за різні громадські проекти тощо. А потенційно, кажуть експерти, за допомогою цієї технології можна навіть голосувати на виборах.



Користуватися Mobile ID можна в багатьох сферах життя

Вартість послуги Mobile ID

У "Київстар":

- вартість SIM-картки, яка підтримує Mobile ID – 0 гривень;

- вартість послуги та сертифіката АЦСК фізичної чи юридичної особи – 0 гривень;

- щомісячна плата за користування SMS у Mobile ID: для тарифних планів зі щомісячною платою 225 грн/міс та більше – 0 гривень;

- для тарифних планів зі щомісячною платою менше ніж 225 грн/міс – 50 гривень.

У Vodafone:

- вартість SIM, яка підтримує технологію Mobile ID – 100 гривень;

- підключення Mobile ID терміном дії 1 рік – 150 гривень (в тому числі плата за користування послугою в перший місяць, кваліфікований сертифікат відкритого ключа);

- плата за користування послугою починаючи з другого місяця – 15 гривень на місяць.

Як працює ідентифікація по Mobile ID

1. Ви заходите на певний портал послуг або підписуєте якусь транзакцію в банку.

2. Вам приходить перше SMS для підтвердження – чи дійсно ви збираєтеся здійснити певну транзакцію за певним номером?

3. Ви звіряєте цифри з SMS і ті, що видані вам у сервісі. Якщо все збігається, підтверджуєте.

4. Приходить наступне SMS із проханням: підпишіть операцію своїм пін-кодом. Ви вводите пін-код з 4-6 цифр. І бачите, що змогли увійти далі або що ваша транзакція успішна. Процедура займає близько 15 секунд з урахуванням приходу SMS і введення цифр.

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Різниця між Bank ID та Mobile ID

Bank ID має гібридну ідентифікацію, засновану на технології одноразових паролів. Прив'язка до особистості йде за даними, які абонент колись залишав у банку. Але в конкретний момент часу Bank ID не може ні підтвердити особистість клієнта, ні "підтягнути" будь-які дані про нього.

Наприклад, ви хочете зайти в реєстр Мін'юсту по Bank ID, щоб взяти довідку про право власності. Вам надсилають SMS із паролем, який ви вводите в форму. І заходите виключно тому, що у вас була реєстрація на цьому порталі за цим номером телефону. Але звірки, що саме ця людина зареєструвалася і саме вона в банку під цими даними, немає. Напевно відомо лише те, що ви залишали цей номер і підтверджували банку, що він ваш.

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Розрахунок робиться на те, що шахраї не отримають ні вашу банківську карту, ні SIM-карту. Але шахрайство в цій сфері зустрічається часто-густо.

Натомість Mobile ID, переконує Чернишов, – це більш захищений аналог Bank ID. У ньому працює технологія розділених ключів. Є перший, публічний ключ, який лежить в Центрі сертифікації в Мін'юсті. І другий, приватний, записаний у вашій SIM-картці. Тільки через зіставлення цих двох ключів відбувається ідентифікація.

Банки цікавляться Mobile ID для того, щоб клієнт міг, наприклад, заходити в інтернет-банкінг без необхідності пам'ятати логіни-паролі, тобто використовуючи тільки один пін-код.

Відповідальність мобільного оператора

У "Київстарі" переконують, що діють за регламентом Мін'юсту, а видача Mobile ID нічим не відрізняється від видачі ЕЦП. В оператора нічого не зберігається. Номер належить оператору, але SIM-картою володіє людина. Абонент дає дозвіл, що на ній буде зберігатися половинка ключа. Другу половинку ключа він довіряє Центру сертифікації Мін'юсту – тобто державі. Оператор лише є носієм технології радіозв'язку і видає SIM-карту.

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