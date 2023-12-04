Підготовка до мобілізації: з якою метою Путін збільшує армію Росії
Кремлівський диктатор Владімір Путін підписав наказ про збільшення штату російського війська до понад двох мільйонів осіб. Зокрема, кількість армії становитиме один мільйон 320 тисяч солдатів. Це компенсація збройних сил, яка потенційно готує до мобілізації у Росії.
Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що напередодні президентських виборів у Росії Путін не наважиться оголосити мобілізацію.
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Зараз мобілізацію не оголосять
Сергій Жирнов зазначив, що наказ, який підписав Путін, стосується професійної армії. Збільшення кількості збройних сил Росії компенсує штатних військових, які пішли на війну проти України, але були ліквідовані.
Насправді це потенційно готує до мобілізації. Просто це компенсація збройних сил. Бо Путін розуміє, що не можна усіх військовослужбовців направити на фронт в Україні, тому що є ще величезний кордон Росії, кордон з НАТО і так далі,
– пояснив він.
Звичайно, зараз Путін не може оголосити мобілізацію, бо готується до виборів президента. Він боїться, що якщо оголосить мобілізацію, то росіяни влаштують революцію та повалять його.
Жирнов про наказ Путіна: дивіться відео
Мобілізація в Росії: головне
- У ГУР повідомили, що Росія готова до відкритої масової мобілізації, однак наразі не може її оголосити. Усе через президентські вибори у країні-агресорці. Також мобілізація – це дуже потужний удар по економіці Росії.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія може розпочати тотальну мобілізацію після виборів. Він зауважив, що Росія не відмовляється від цілі знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни.
- Зауважимо, що дружини мобілізованих росіян починають висловлювати своє невдоволення. Але роблять це дуже недолуго. Жінки клеять наліпки на скло автомобілів, використовують літери "Z" та "V" та пишуть, що "заї**лись". Деяких з них вже викликали "на розмову" російські силовики.