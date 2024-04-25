Зброя сама не стрілятиме: у ЗСУ висловились про мобілізацію на фоні допомоги від США

У США прийняли законопроєкт про надання Україні допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Однак вкрай важливо мобілізувати потрібну кількість людей, щоб була можливість використовувати цю зброю проти окупантів.

Тому поява нової високотехнологічної зброї в Україні – це також виклик. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Це теж виклик

Іван Тимочко зазначив, що ЗСУ дуже важливо мати потрібну кількість людей. Адже тільки так можна буде застосовувати усе надане озброєння проти ворога.

Яка б не була високотехнологічна зброя, вона сама стріляти не буде. Все-таки нею оперувати, керувати, завдавати ударів по ворожих об'єктах будуть люди, військові. Їх потрібно буде довчати до додаткових комплексів чи розрахунків, які з'являться відносно наявної зброї,

– пояснив він.

Тому зараз буде дуже клопітний процес. Виклики, які чекають Сили оборони щодо появи нової зброї, розширення номенклатури, дуже важливі та серйозні.

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