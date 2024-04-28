Новий закон про мобілізацію: кому тепер надається відстрочка від базової військової служби

Вже з 18 травня в Україні почне діяти новий закон про мобілізацію, який раніше підписав Зеленський. Зокрема, у документі прописані підстави, які дають змогу отримати відстрочку від служби.

За законом про мобілізацію, відстрочка може оформлюватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів.

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Хто отримає відстрочку

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається наступним категоріям громадян:

заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

особи з інвалідністю I, II, III груп або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

родини з трьома і більше дітьми до 18 років, одинокі батьки;

усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані 1 ступеню споріднення сім'ї, де є особи з інвалідністю I, II, III груп;

члени сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з числа Небесної сотні;

особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;

посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та IT (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);

інші особи, визначені законом.

Мобілізація в Україні: актуальні новини

В Україні буде скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Чоловікам доведеться повторно пройти ВЛК впродовж 9 місяців, за результатами якої вони потраплять в категорію "придатний" або "непридатний". Також Міністерство оборони повідомило про створення 4 нових категорій.

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку за кордоном не зможуть отримати консульські послуги. Це стосується також отримання паспорта України та закордонного паспорта. Важливо, що після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться. Проте вже з урахуванням нових вимог.

За кордоном повістки не видаватимуть, адже юрисдикція ТЦК діє лише на території України. Крім того, з часу набуття чинності закону чоловікам призовного віку не доведеться повертатися в Україну, аби оновити свої дані.

Військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їх згодою, навіть якщо вони входять до категорії осіб, що мають право на відстрочку.