Чи передають РАЦСи інформацію до ТЦК і що це означає: пояснення юристів

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, хоча й новий закон про посилення правил мобілізації ще остаточно не прийняли. Юристка Діана Тернова пояснила, чи передають РАЦСи інформацію про реєстрацію шлюбу до ТЦК та які наслідки це може мати.

При подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи.

Читайте також Перелік осіб, які мають право на відстрочку, зменшиться: що змінює новий закон про мобілізацію

Що це означає для військовозобов'язаного

Юристка зазначає, що після реєстрацію шлюбу чоловіка одразу ніхто не мобілізовує.

Однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних,

– пояснює вона.

Водночас, коли починається судовий процес про розірвання шлюбу або стягнення аліментів, суди не подають інформацію до ТЦК.

Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо