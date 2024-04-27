США тиснули на Київ, аби той розв’язав проблеми з мобілізацією, – NYT

Останнім часом українська влада особливо спрямувала свої зусилля на збільшення чисельності армії. ЗМІ повідомляють, що США чинили тиск на Київ, аби той розв'язав проблеми мобілізації.

Нещодавно Верховна Рада підтримала новий законопроєкт про мобілізацію, а згодом його підписав Володимир Зеленський. Також, як зазначає NYT, Україна посилила патрулювання на кордоні, аби запобігати втечам військовозобов'язаних. Останнім кроком стала заборона консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років за кордоном.

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Вимога США

Поки американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони також вимагали в уряду Києва, аби той розв'язав проблеми з мобілізацією.