Можлива мобілізація в'язнів: у Сухопутних військах прокоментували ідею
В Україні обговорюють можливість мобілізації до лав ЗСУ осіб із судимістю та засуджених. Вони можуть бути військовозобов’язаними, однак у питаннях мобілізації не можна акцентувати увагу на певній категорії громадян.
Таку думку 24 Каналу озвучив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він підкреслив, що мобілізація в Україні повинна бути справедливою.
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Не можна розділяти за ознаками
Іван Тимочко зазначив, що в'язень, звільнений, особа, яка ніколи не була в'язниці, яка має український паспорт – до усіх потрібно ставитись як до громадян України. Якщо людина була засуджена, але звільнена – це стандартний призовник, якого також можна призивати.
Питання у тому, як це розглядають. Просто розподіляти у військових частинах? Це звичайні бійці будуть. Створювати якісь батальйони в'язнів? У нас немає загороджувальних загонів. У нас не тоталітарна країна, у нас не можуть в'язничні батальйони утворювати чи приватні військові компанії з в’язнів. У нас цього нема,
– наголосив він.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ переконаний, що концентрувати увагу на в'язнях, держслужбовцях, поліцейських чи інших групах населення – означає створювати ілюзію для громадян, що якісь категорії, соціальні стани, професії можуть воювати за них, а всі інші нібито можуть відпочивати.
"Важливо, щоб мобілізація була справедлива. Справедливість мобілізації та призову, коли кожен громадянин України – потенційний призовник і потенційний військовозобов'язаний. Призивати не за соціальним, професійним чи політичним станом. Призивати як громадянина України", – підкреслив він.
Мобілізація в'язнів: головне
- На початку 2024 року Кабмін запропонував новий законопроєкт про мобілізацію під номером 10449. Він пропонує мобілізацію в'язнів на добровільних засадах. Мовиться лише тих, хто отримав умовне покарання. Також в оновленому законопроєкті визначено статті, з якими злочинами не можуть бути призвані до війська.
- Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що мобілізація засуджених повинна відбуватися примусово. За його словами, такі люди не повинні бути у більш привілейованому становищі, ніж інші громадяни. У Мін'юсті підкреслили, що до ЗСУ можна залучити цілі дві великі категорії громадян: тих, які перебувають у в'язниці, та тих, які вийшли на свободу.
- На сайті Верховної Ради 13 березня зареєстрували законопроєкт під номером 11079. Він пропонує засудженим раніше вийти з в'язниці за умови доєднання до лав ЗСУ. Цей законопроєкт передбачає зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Вони означають дозвіл на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.
- Зауважимо, що наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням.