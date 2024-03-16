Можлива мобілізація в'язнів: у Сухопутних військах прокоментували ідею

В Україні обговорюють можливість мобілізації до лав ЗСУ осіб із судимістю та засуджених. Вони можуть бути військовозобов’язаними, однак у питаннях мобілізації не можна акцентувати увагу на певній категорії громадян.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він підкреслив, що мобілізація в Україні повинна бути справедливою.

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Не можна розділяти за ознаками

Іван Тимочко зазначив, що в'язень, звільнений, особа, яка ніколи не була в'язниці, яка має український паспорт – до усіх потрібно ставитись як до громадян України. Якщо людина була засуджена, але звільнена – це стандартний призовник, якого також можна призивати.

Питання у тому, як це розглядають. Просто розподіляти у військових частинах? Це звичайні бійці будуть. Створювати якісь батальйони в'язнів? У нас немає загороджувальних загонів. У нас не тоталітарна країна, у нас не можуть в'язничні батальйони утворювати чи приватні військові компанії з в’язнів. У нас цього нема,

– наголосив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ переконаний, що концентрувати увагу на в'язнях, держслужбовцях, поліцейських чи інших групах населення – означає створювати ілюзію для громадян, що якісь категорії, соціальні стани, професії можуть воювати за них, а всі інші нібито можуть відпочивати.

"Важливо, щоб мобілізація була справедлива. Справедливість мобілізації та призову, коли кожен громадянин України – потенційний призовник і потенційний військовозобов'язаний. Призивати не за соціальним, професійним чи політичним станом. Призивати як громадянина України", – підкреслив він.

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