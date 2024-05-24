У Хмельницькому звільнили 50 засуджених, які хотіли мобілізуватися

Віднедавна в Україні дозволили мобілізацію засуджених. У середу, 22 травня, Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення задовольнити 50 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення осіб, які виявили бажання мобілізуватися до ЗСУ.

Всі клопотання надійшли від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)". Зауважимо, що це вже не перше звільнення ув'язнених у Хмельницькому.

Дивіться також Відеодокази для ТЦК та штрафи: юрист розібрав головні зміни у врученні повісток

Як відбувався розгляд справи

Розгляд справ відбувався у відкритих судових засіданнях через відеоконференції, де судді мали змогу поспілкуватися із засудженими. Суд встановив, що заяви про мобілізацію були добровільними. Деякі чоловіки розповіли, що бажання служити виявляли ще під час розгляду їхніх справ у судах, проте на той час законодавство не передбачало такої можливості.

Більшість добровольців – молоді чоловіки, засуджені здебільшого за крадіжки. Під час судових засідань вони зізналися, що не мають спеціальних навичок для проходження військової служби, але впевнені, що зможуть оволодіти ними швидко. Додатковою мотивацією для багатьох з них стали втрати рідних і близьких у війні, включно з тими, хто захищав Україну.

Що очікує на добровольців далі

Після набрання ухвалами законної сили, представники Нацгвардії мають доставити звільнених до Хмельницького райТЦК для укладання контракту та проходження військової служби.

Суд також встановив адміністративний нагляд над чоловіками терміном на 1 рік, або до їх звільнення з військової служби. Нагляд здійснюватимуть командири військових частин, де служитимуть колишні засуджені. Вони матимуть обмеження на перебування поза межами місця дислокації військової частини та виїзди в особистих справах без дозволу командира.

Мобілізація в Україні: останні новини