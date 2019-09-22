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      Молодий боєць з Запоріжжя помер у шпиталі у Львові

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      У Львові у шпиталі помер 33-річний воїн з Запоріжжя Олексій Сироватко
      У Львові у шпиталі помер 33-річний воїн з Запоріжжя Олексій Сироватко / Фото з відкритих джерел

      У військовому шпиталі у Львові помер молодий боєць 92 окремої механізованої бригади Олексій Сироватко. Чоловікові було 33 роки.

      За інформацією видання Gazeta.zp.ua, трагедія трапилася 19 вересня. Воїн помер через хворобу, однак, через яку саме інформації немає.

      Якою нині є ситуація на Донбасі? Обстріли на Донбасі: бойовики знову гатять із забороненої зброї

      У Олексія Сироватка залишилися донька. Сам він був родом із Запоріжжя. 

      Сироватко, Львів, Донбас, шпиталь, втрата, Олексій Сироватко
      Олексій Сироватко 

      Це вже не перша втрата України упродовж останнього часу. Зокрема, нещодавно у Польщі в лікарні помер учасник війни на Донбасі Микола Гладій. Чоловікові було 46 років.

      Загалом на Донбасі зараз начебто діє так зване безстрокове перемир’я, відповідно до якого має бути обопільне припинення вогню та передбачено відповідальність за його відкриття. Щоправда, бойовики практично щодня не дотримуються досягнутих угод.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Новини Запоріжжя Новини Львова Втрати
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