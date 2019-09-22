Молодий боєць з Запоріжжя помер у шпиталі у Львові

У військовому шпиталі у Львові помер молодий боєць 92 окремої механізованої бригади Олексій Сироватко. Чоловікові було 33 роки.

За інформацією видання Gazeta.zp.ua, трагедія трапилася 19 вересня. Воїн помер через хворобу, однак, через яку саме інформації немає.

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У Олексія Сироватка залишилися донька. Сам він був родом із Запоріжжя.



Олексій Сироватко

Це вже не перша втрата України упродовж останнього часу. Зокрема, нещодавно у Польщі в лікарні помер учасник війни на Донбасі Микола Гладій. Чоловікові було 46 років.

Загалом на Донбасі зараз начебто діє так зване безстрокове перемир’я, відповідно до якого має бути обопільне припинення вогню та передбачено відповідальність за його відкриття. Щоправда, бойовики практично щодня не дотримуються досягнутих угод.