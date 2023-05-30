Прикривають лише найважливіші об'єкти: генерал-лейтенант оцінив роботу московської ППО

Від ранку 30 травня в Росії неспокійно. Там повідомляли про атаку безпілотниками Московської області, зафіксовані навіть пошкодження від падінь на житлові будинки, хоча попередньо безпілотники були без бойової частини.

Одразу ж в мережі почали з'являтися фото та відео роботи російської протиповітряної оборони, за якими можна визначити тип засобів та розміщення. Їхню ефективність для 24 Каналу прокоментував генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

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Загалом Романенко оцінив системи протиповітряної оборони, які росіяни показали на відео в соцмережах, як досить сучасні. Однак варто пам'ятати, що Росія – країна з найбільшою територією і ту кількість об’єктів, яку вона вміщає, прикривати засобами ППО фактично неможливо.

Ефект від безпілотників значний

В Офісі Президента України заявили , що нашу державу мало цікавлять проблеми всередині Росії, зокрема пов'язані з атаками безпілотників тощо. Україна сфокусована на звільненні своїх територій і ніякого стосунку до "бавовни" в Росії не має.

Зараз росіяни зосередили свій і військовий потенціал саме на території України, у війні проти нашої держави.

Оскільки оборона завжди програє ефективному наступові, росіяни не можуть убезпечити всі важливі об'єкти на своїй території від подібних атак. Тому вирішили зосередити свої зусилля на головному об'єкті, як вони вважають, захищають переважно міністерство оборони і територію навколо.

Але на будь-яку дію є протидія. І сили, які нам допомагають, знаходять такі можливості. Можливо, є питання з точністю потраплянь, але в цілому цей ефект дії безпілотних літальних апаратів є. Вони досягають по дальності, а питання по точності може відточуватися,

– прокоментував Романенко.

Зараз, якщо враховувати не лише ефективність ураження об'єктів, а загальний морально-психологічний стан, то загалом роботу безпілотників можна оцінити як досить ефективну. Адже представники "глибинного народу", так звані російські еліти, які живуть на тій території, що підпала під атаку дронів, раніше і подумати не могли, що для їхнього життя існує реальна небезпека від цієї війни. А вона буде тільки наростати.

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