Може бути нокаут, – Зеленський відреагував на трагедію біля укриття у Києві

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель людей біля укриття в Києві. Він наголосив, що відповідатимуть усі винні.

Реакція буде тверда. Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції у Молдові, інформує 24 Канал.

До речі Частина укриття закрита, бо там "цінні речі", – працівниця поліклініки показала бомбосховище

Зеленський пообіцяв "нокаут"

Журналісти запитали президента, можливо є конкретні люди, які можуть понести відповідальність за те, що укриття були зачинені. Він відповів, що спочатку має повернутись в Київ, тоді йому повідомлять всі деталі.

Зеленський пообіцяв розібратись. Винні будуть відповідати за те, що люди втратили можливість скористатись бомбосховищем.

Нам Росії...цих ворогів мало. У нас, як бачите, є ще й внутрішні,

– наголосив Зеленський.

Наприкінці пресконференції Зеленський натякнув, що "може бути нокаут". Також, коментуючи трагедію, президент наголосив, потрібно, щоб "місцева влада вмикала голову".

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