Може бути нокаут, – Зеленський відреагував на трагедію біля укриття у Києві
Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель людей біля укриття в Києві. Він наголосив, що відповідатимуть усі винні.
Реакція буде тверда. Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції у Молдові, інформує 24 Канал.
До речі Частина укриття закрита, бо там "цінні речі", – працівниця поліклініки показала бомбосховище
Зеленський пообіцяв "нокаут"
Журналісти запитали президента, можливо є конкретні люди, які можуть понести відповідальність за те, що укриття були зачинені. Він відповів, що спочатку має повернутись в Київ, тоді йому повідомлять всі деталі.
Зеленський пообіцяв розібратись. Винні будуть відповідати за те, що люди втратили можливість скористатись бомбосховищем.
Нам Росії...цих ворогів мало. У нас, як бачите, є ще й внутрішні,
– наголосив Зеленський.
Наприкінці пресконференції Зеленський натякнув, що "може бути нокаут". Також, коментуючи трагедію, президент наголосив, потрібно, щоб "місцева влада вмикала голову".
Атака Києва: що відомо
- Вночі 1 червня росіяни атакували територію України 10 балістичними ракетами "Іскандер". ППО ліквідували усі цілі, проте уламки пошкодили дитячу поліклініку, десятки багатоповерхівок, автомобілі та багато іншої інфраструктури.
- На жаль, загинуло 3 особи – дві жінки та 9-річна дівчинка. За словами свідків, люди загинули через те, що двері укриття біли замкнені.
- Вже розпочали розслідування. У КМДА пройшли обшуки по справі з замкненим укриттям на території поліклініки.