МВФ підтримав уряд Олексія Гончарука

Вранці 17 січня глава Кабміну Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Міжнародний валютний фонд висловив свою підтримку уряду Олексія Гончарука, його політиці, а також політиці Національного банку України.

У МВФ вважають, що розумна макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Деталі: Гончарук написав заяву про відставку

У Міжнародному валютному фонді відзначили низький бюджетний дефіцит, зниження держборгу до ВВП, низьку інфляцію і накопичення валютних резервів.

Все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності й зростання,

– підсумували у МВФ.

Напередодні Давид Арахамія заявив, що фракція "Слуга народу" одноголосно підтримає відставку Гончарука, якщо так вирішить Володимир Зеленський.

Відставка Гончарука: що про це відомо

15 січня у мережу злили неоднозначну розмову нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

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При цьому під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

Олексій Гончарук одразу спростував інформацію про оприлюднений запис, мовляв, відео "змонтували з фрагментів". Однак вже 17 січня глава Кабміну написав заяву про відставку та передав її на розгляд президенту України, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента".

Важливо! Згідно зі статтею 115 Конституції України прем'єр має подати заяву про відставку в парламент, а не президенту.

Згодом Гончарук уточнив, що написав заяву на ім'я спікера Ради Дмитра Разумкова і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

Зауважимо, що одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександ Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

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