Світ обговорює Росію без Росії: політолог про те, що показала Мюнхенська конференція
Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки принципово відрізняється від попередніх. Адже тепер Україна стала драйвером важливих процесів у світі.
Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. Він також пригадав попередні Мюнхенські конференції з безпеки, коли у 2007 році Владімір Путін оголосив, що тепер він буде претендувати на центр впливу і сили.
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Також політолог нагадав 2018 рік, коли ексголова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер закликав "активніше комунікувати з Росією".
"На конференції у 2020 році, був представлений план по Україні, де в одному з пунктів було зазначено, що українцям будуть розробляти "нову ідентичність", – додав політолог.
Тепер говорять про поразки Росії
Він звернув увагу, як Україна змінилась з того часу. Раніше ми боялися, що будуть говорити про Україну без України. А тепер ми спостерігаємо, що говорять про Росію без Росії.
Говорять навіть не про Росію, а про її поразки. Зараз Ріші Сунак наголошує на тому, що Україні потрібно розробити гарантії безпеки до того, як відбудеться у липні саміт НАТО у Вільнюсі,
– підкреслив Димов.
За його словами, західні лідери визнають, що зробили помилки, коли раніше були в полоні ілюзій щодо демократизації Росії. Вони певною мірою розплачуються за ці помилки.
"Адже Путін взяв в заручники не тільки громадян Україні, а також Європу і намагався це зробити з усім світом. Він залякував людей, сподіваючись на психологічний феномен "стокгольмського синдрому", коли жертва любить свого ката", – наголосив політолог.
На його думку, зараз відбуваються позитивні речі. Такої суб'єктності, яка є у України сьогодні, ніколи не було і може не буде. Ми зараз не просто в порядку денному багатьох країн, але й формуємо їхній внутрішній порядок денний.
"Доля покірно веде непокірного силою" – ця цитата відображає долю України і українців. Ми примусили називати речі своїми іменами тих, хто був неспроможний це зробити. Ми змінили світ, а не він абстрактно змінився сам по собі", – підкреслив Валерій Димов.
Мюнхенська конференція з безпеки 2023 року: головне
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції, звернувшись до росіян, які чинять злочини у війні проти України, зазначила, що вони будуть відповідати. Зокрема Гарріс наголосила, що наявні факти свідчать про вчинення Росією злочинів проти людяності.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель відзначив, що Україна потребує меншої кількості оплесків та великих постачань озброєння. Вона бореться, віддаючи найвищу ціну життям, але ця війна відбувається на європейській території, торкаючись нас і маючи глобальний ефект на весь світ.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що деякі політики вважають, що допомога Україні може спричинити ескалацію воєнного конфлікту. Однак генсек прояснив усім, що найбільша загроза для світу – перемога Путіна.