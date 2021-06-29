Неповага до цінностей демократії, – Україна про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

29 червня 2021 , 19:53
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Джерело:

24 канал

У МЗС України заявили, що рішення Білорусі про призупинення участі в ініціативі Євросоюзу свідчить про неповагу до цінностей демократії, верховенства права та прав людини, на яких засноване "Східне партнерство".

Дипломати зазначили, що "найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній належності до сім'ї європейських народів".

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Україна переконана, що цей односторонній крок жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським Союзом та співпрацю у рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей та з метою зміцнення європейської ідеї у нашому регіоні,
– наголосили у міністерстві.

Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів та проєктів "Східного партнерства", а також сприяти подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з ЄС.

Потреба переосмислити стратегічну мету

Водночас поточна ситуація у "Східному партнерстві" напередодні його майбутнього саміту свідчить про нагальну потребу:

  • переосмислити стратегічну мету цієї важливої ініціативи ЄС;
  • посилити її геополітичне значення;
  • відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього прагнуть.

Це сприятиме розвитку співпраці усіх держав регіону на основі європейських цінностей, зміцнить їхню стійкість супроти зовнішніх викликів.

Асоційоване Тріо – Україна, Грузія та Молдова

Саме з такою метою Україна, Грузія та Молдова започаткували формат посиленої взаємодії – Асоційоване Тріо. Він покликаний, зокрема:

  • розвинути принцип диференціації у рамках "Східного партнерства";
  • визначити нові далекосяжні цілі інтеграції східних партнерів з ЄС;
  • зміцнити їхню безпеку та стійкість супроти гібридних загроз.

Асоційоване Тріо налаштоване бути в авангарді розвитку "Східного партнерства", аби втілити європейські прагнення його країн-учасниць і забезпечити подальше зближення з ЄС,
– додали дипломати.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевичс заявив, що Лукашенко повинен припинити свою незаконну діяльність і залишити владу, яку він незаконно утримує.
  • Дипломат зауважив, що лише білоруський народ вирішує питання участі країни у "Східному партнерстві".

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Автор: Олег Васьків