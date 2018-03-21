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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

На кінець 2017 року Росія все ще є великим партнером для України, – Устенко

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Україна розірвала угоду про економічну співпрацю із Росією, проте чи матиме це якісь наслідки для економіки нашої країни чи це лише вплине на політичні відносини.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко.

Наслідки від розірвання співпраці радше політичні, ніж економічні. Адже це не найбільша угода, яка регулює нашу співпрацю із Російською Федерацією. Варто зазначити, що в 2013 році країни підписали угоду щодо зони вільної торгівлі в рамках СНД. Його тоді із українського боку підписував Микола Азаров, а російського – Володимир Путін. Навіть тоді, коли угоду підписували, федерація вводила серйозні обмеження щодо українських експортерів.

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Існує також більш широка угода, яка регулює економічні відносини між Україною та Росією, в тому числі і торгівлю – ВТО (угода із Всесвітньою торговою організацією).

За фактом, на кінець 2017 року Росія все ще є великим партнером для України. Адже в кожній гривні, яку ми отримує тут є 5 копійок, які проплачують споживачі в Росії. Хоча в 2013 році ситуація була дещо ліпше. Тоді з кожної гривні ми отримували близько 20 копійок проплачених Росією. Проте сьогодні ми отримуємо майже 20 копійок від європейських споживачів, в 2013 році ця частка становила – близько 12 копійок,
– наголосив Устенко.

Нагадаємо, в середу, 21 березня, Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Що таке програма економічного співробітництва? Документ, що відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів. У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрямки та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

7 червня 2011 року на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.

Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини України
Джерело: 24 Канал
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