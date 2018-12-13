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      На крок ближче до незалежності УПЦ: у Києві проводять першу літургію Вселенського патріархату

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      В Андріївській церкві проводять першу службу Вселенського патріархату
      В Андріївській церкві проводять першу службу Вселенського патріархату / 24 канал

      У четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський розпочав в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор.

      Зазначимо, що це перше в історії богослужіння, коли віряни усіх православних церков України проводять літургію з представниками Константинополя.

      Читайте також: Автокефалія для УПЦ: Філарет несподівано заявив про незгоду з Константинополем

      Саме митрополит Галльський стане очільником Об'єднавчого собору 15 грудня, на якому відбудеться об'єднання православних церков та оберуть голову єдиної помісної православної церкви в Україні.

      Дивіться відео з літургії Вселенського патріархату в Андріївській церкві:

      Зазначимо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві у постійне користування Вселенському патріархові, як символічний жест. За словами президента, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та сприятиме прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви.

      Перша літургія Вселенського патріархату в Андріївському соборі: дивіться відео

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

      Теги: Новини України Новини Києва Релігія Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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