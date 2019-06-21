На межі: чому рейтинг партії Порошенка стрімко падає і досяг критичних 5%

Рейтинг партії "Європейська солідарність" (ЄС) Петра Порошенка різко опустився до рівня прохідного бар'єру (5%). Про це стало відомо з результатів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 8 по 12 червня.

Так, згідно з дослідженням, якби парламентські вибори проходили у найближчу неділю, за партію "Слуга народу" президента Володимира Зеленського готові проголосувати 47,1% тих, хто має намір прийти на виборчу дільницю і визначився з симпатіями (34,5% з усіх опитаних).

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Це, до речі, негативна динаміка для пропрезидентської політичної сили, адже на початку місяця той таки "Рейтинг" давав "слугам" 48,2%.

Паралельно, в порівнянні з початком червня дещо підріс рейтинг "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка – 11,1% тих, що визначилися (на початку місяця було 10,7%). Ця політсила виступає за виконання політичної частини Мінських угод, як найбільш швидкий і реальний шлях до миру на Донбасі. І саме з цією партійною структурою конкурують соратники президента Зеленського на південно-східному електоральному полі.

Втім головним "сюрпризом" останнього соцпитування стала партія "Голос" Святослава Вакарчука. За неї готові проголосувати 8,1% українців, які вже визначилися зі своїм вибором. Ще на початку місяця – 5 червня – рівень підтримки цієї політсили складав 5,6%.

"Батьківщина" Юлії Тимошенко продовжує триматися в районі – 7,3% серед тих, хто визначився і 5,2% всіх опитаних – а в порівнянні з початком місяця навіть кілька наростила результат. Згідно найсвіжіших соціологічних даних, головним аутсайдером стала "Європейська солідарність" (ЄС) екс-президента Петра Порошенка

Партію колишнього глави держави готові підтримати 5% серед тих, хто визначився і 3,6% серед усіх опитаних. Цей показник – межа прохідного бар'єру і не виключено, що політсила пана Порошенка взагалі може не пройти до Верховної Ради наступного скликання.

Ще зовсім недавно за опитуваннями ЄС набирала 8-9% голосів. Тобто, у перерахунку на депутатські мандати, ще кілька тижнів тому Петро Порошенко міг завести в будівлю під скляним куполом на Грушевського близько 20 депутатів. Зараз же – максимум 15 чоловік. Принагідно нагадаємо, що фракція імені БПП у чинній ВР є найчисельнішою і станом на сьогодні нараховує 128 нардепів.

Ще на початку червня у спільної команди БПП і "Народного Фронту" під загальним брендом "Європейська солідарність" було 7,8 відсотків популярності за версією "Рейтингу". 10 червня КМІС показав у ЄС 8,1%, а "Соціальний моніторинг" – 9,2%.

Тобто, до сьогоднішнього дня рейтинг ЄС коливався в межах 8-9% і дозволяв їй впевнено претендувати на третє місце в пропорційному заліку – після "Слуги народу" і "Опозиційної платформи – За життя!". Але 19 червня ЄС опустилася на п'яте місце і опинилася на межі непроходження до парламенту взагалі.

Що могло спричинити різкий обвал рейтингу політсили колишнього гаранта?

Очевидно, що перша і ключова причина "падіння" партії Порошенка – це стрімкий електоральний ріст підтримки "Голосу" Святослава Вакарчука.

Похід на вибори, про який фронтмент гурту "Океан Ельзи" оголосив на з'їзді своєї "щойнонародженої" політсили 8 червня, різко змінив рейтингові розклади. У електорату, що підтримує курс в НАТО і ЄС (головні месседжі Порошенка) , а також вкрай негативно налаштований до Росії, в обличчі Вакарчука з'явилася альтернатива. Лідера "Голосу" також полюбляють у Львові, а це – єдине в країні місто, де Петро Порошенко за результатами нещодавніх президентських виборів отримав перевагу над Зеленським.

Окрім серйозної підтримки на Західній Україні, у Вакарчука є цілий ряд переваг над колишнім главою держави. По-перше, він, попри те, що за часів Ющенка нетривалий час був нардепом (сам склав повноваження), може вважатися так званим новим обличчям у великій політиці.

По-друге, на відміну від Порошенка, за яким (і його найближчим оточенням) тягнеться корупційний шлейф, Вакарчук у корупційних скандалах помічений не був.

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По-третє, пропагуючи фактично ті ж самі ідеологічні цінності, що й п'ятий президент, він не є "колишнім", а це вже саме по собі дає певні електоральні бонуси. Ну, і зрештою, Вакарчук має величезний рівень популярності, яка викликана його творчою діяльністю. У Порошенка ж, окрім його неоднозначного бекграунду, в політичному активі, окрім гасла "Армія. Мова. Віра", майже нічого не має.

Експерти переконані, що якщо до моменту виборів лідер "Голосу" не наробить публічних дурниць (що малоймовірно), він і надалі буде "відкушувати" електоральний поріг Порошенка, автоматично знижуючи шанси проходження його "Європейської солідарності" до складу наступного парламенту.

Не можна виключати й те, що на стрімке зниження електоральної підтримки ЄС вплинула репутація представників команди, яку Порошенко нещодавно з пафосом презентував суспільству. Після з'їзду "Європейської солідарності" і оголошення партійних списків стало цілком зрозуміло, що президент з приставкою Порошенко веде за собою практично ту ж команду, яка була при владі останні п'ять років. І це попри публічні заяви Порошенка про тотальне оновлення кандидатського списку і праймеріз. Чи міг цей фактор вплинути на падіння рівня підтримки ЄС? Поза всяким сумнівом. Тим паче, що в списку Порошенка зустрічалися зовсім неоднозначні персонажі, на кшталт скандальної чиновниці Наталії Баласинович, яка стала героїнею ряду відео на YouTube. Правда, після гучного скандалу її виключили зі списків. Але, як кажуть, скандал минув, осад залишився...

З урахуванням того, що електоральне ядро Порошенка (а відтак, більшою мірою і ЄС) – Західна Україна, певні відсотки рейтингу політсили екс-гаранта цілком могли "позичити" і націоналісти, які на вибори підуть однією колоною. Нагадаємо, у праве об'єднання увійшли ВО "Свобода", "Національний Корпус", "Правий сектор" з його колишнім лідером Дмитром Ярошем, ОУН і "Конгрес українських націоналістів" (КУН). Звісно, усі вони поодинці мають рейтинг на межі статистичної похибки, але їхні ідеологічні месседжі гарно сприймаються на Львівщині та інших містах Західної України, тому щось "відкусити" у політсили Петра Олексійовича вони цілком могли.

Якщо ж говорити загалом про стрімке падіння рівня підтримки партійної команди колишньої влади, висновків можна зробити кілька, але ключовий один: змінити вивіску з БПП на ЄС, це все одне, що поміняти ліжка у будинку розпусти, залишивши на місцях тих самих постояльців.

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