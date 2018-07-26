На Полтавщині під час негоди на сім'ю впало дерево, а у чоловіка влучила блискавка

У середу, 25 липня, у Кременчуці Полтавської області під час буревію на батьків з дворічною дитиною упало дерево, коли вони були на дитячому майданчику. Також цього дня стався ще один інцидент у Полтавському районі – у чоловіка влучила блискавка.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Читайте також: Супрун нагадала, як потрібно поводитися у сильний дощ За інформацією ОДА, батька, матір та дворічну дитину госпіталізували. Їхній стан задовільний. Інший випадок стався у Полтавському районі – у чоловіка вдарила блискавка. 25.07.2018 року до 2-ї міської клінічної лікарні м. Полтави з діагнозом: термічні опіки 1-го ступеню передньої стінки грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма госпіталізований громадянин Д. 1964 року народження, мешканець Подільського району м. Полтави. Травми потерпілим отримані внаслідок удару блискавки в с. Давидівка Полтавського району,

– повідомили у Полтавській ОДА.