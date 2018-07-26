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На Полтавщині під час негоди на сім'ю впало дерево, а у чоловіка влучила блискавка

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Негода на Полтавщині
Негода на Полтавщині / kremen.today/

У середу, 25 липня, у Кременчуці Полтавської області під час буревію на батьків з дворічною дитиною упало дерево, коли вони були на дитячому майданчику. Також цього дня стався ще один інцидент у Полтавському районі – у чоловіка влучила блискавка.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

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За інформацією ОДА, батька, матір та дворічну дитину госпіталізували. Їхній стан задовільний.

Інший випадок стався у Полтавському районі – у чоловіка вдарила блискавка. 

25.07.2018 року до 2-ї міської клінічної лікарні м. Полтави з діагнозом: термічні опіки 1-го ступеню передньої стінки грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма госпіталізований громадянин Д. 1964 року народження, мешканець Подільського району м. Полтави. Травми потерпілим отримані внаслідок удару блискавки в с. Давидівка Полтавського району,
– повідомили у Полтавській ОДА. 

Теги: Новини України Новини Полтави Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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