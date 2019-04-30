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      На Україну насувається циклон з Балкан: яку погоду чекати

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      В Україну суне циклон з дощами і похолоданням
      В Україну суне циклон з дощами і похолоданням / Фото з відкритих джерел

      В Україну переміщається циклон Valentin з південного заходу Європи, який принесе з собою дощову погоду, грози, похолодання та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду.

      Як зауважують синоптики Укргідометцентру, циклон накриє територію України вже завтра, 1 травня.

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      У Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, у південних та центральних областях – грози, шквали 15-20 метрів за секунду,
      – наголосили синоптики.

      Наталка Діденко додала, що дощитиме у більшості областей, місцями можливі навіть дуже сильні опади. Південна частина у середу зазнає циклону трохи менше, проте вже до вечора і там побільшає дощів та похолодає.

      Така дощова погода протримається щонайменше до кінця тижня. 2 травня у більшості областей очікуються сильні грози.

      via GIPHY

      Температура повітря вдень опуститься до +12+19 градусів тепла, а вночі похолодає ще більше – +5+10 градусів. Найхолодніше буде у західних та північних областях.

      Проте, вже у суботу, 4 травня, у східних та південних регіонах варто очікувати потепління та суху сонячну погоду. Решту території країни ще накриватимуть дощі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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