На Україну насувається циклон з Балкан: яку погоду чекати

В Україну переміщається циклон Valentin з південного заходу Європи, який принесе з собою дощову погоду, грози, похолодання та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Як зауважують синоптики Укргідометцентру, циклон накриє територію України вже завтра, 1 травня.

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У Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, у південних та центральних областях – грози, шквали 15-20 метрів за секунду,

– наголосили синоптики.

Наталка Діденко додала, що дощитиме у більшості областей, місцями можливі навіть дуже сильні опади. Південна частина у середу зазнає циклону трохи менше, проте вже до вечора і там побільшає дощів та похолодає.

Така дощова погода протримається щонайменше до кінця тижня. 2 травня у більшості областей очікуються сильні грози.

Температура повітря вдень опуститься до +12+19 градусів тепла, а вночі похолодає ще більше – +5+10 градусів. Найхолодніше буде у західних та північних областях.

Проте, вже у суботу, 4 травня, у східних та південних регіонах варто очікувати потепління та суху сонячну погоду. Решту території країни ще накриватимуть дощі.