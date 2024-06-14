Україна має отримати винищувачі F-16 вже цього літа, – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україна повинна отримати довгоочікувані винищувачі F-16 цього літа. Саме ці літаки можуть змінити ситуацію на полі бою.

Про це Ллойд Остін заявив на підсумковій пресконференції за результатами дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 14 червня.

Читайте також Росіянам стане важко: як літаки F-16 можуть використати на різних ділянках фронту

F-16 для України

Міністр оборони США сказав, що налаштований "оптимістично" щодо отримання Україною американських винищувачів F-16.

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні спроможності F-16 вже цього літа. І я думаю, ви знаєте, я оптимістично налаштований, що це станеться,

– пояснив він.

Остін також прокоментував рішення Франції надати Україні французькі літаки Mirage-2000. За його словами, це є правильним кроком і "кожен (внесок, – 24 Канал) допомагає".

Отже, чудові спроможності, і знову ж таки, кожна частинка допомагає, нам просто потрібно переконатися, що ми об'єднуємо систему підтримки та переконатися, що ці системи сумісні в тому, як вони використовуються в Україні,

– наголосив міністр оборони США.

Що ще відомо про надання винищувачів

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші літаки надійдуть в Україну вже цього літа. Нідерланди розпочнуть цей процес разом з Данією. Вона повідомила, що дає дозвіл бити по території Росії з цих винищувачів. Міністерка зауважила, що це право на самооборону, яке передбачене Статутом ООН.

У Повітряних силах повідомили, що частина винищувачів F-16 буде зберігатися за межами України. Йдеться про іноземні авіабази, які Росія не зможе атакувати. Також ці літаки можуть стати резервом для заміни несправних. Певна кількість залишиться за кордоном, щоб наші пілоти могли там на них навчатися.

Зеленський звернувся до лідерів країн "Великої сімки" з проханням збільшити кількість навчальних центрів для українських пілотів-винищувачів. За його словами, партнери разом з Україною мають зробити довершеною взаємодію у конкретній допомозі нашим воїнам уже зараз.