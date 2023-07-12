Чи отримає Україна ракети ATACMS: Зеленський підтвердив, що говорив про це з Байденом
Президент Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з лідером США Джозефом Байденом. Зокрема, вони говорили про надання Україні ракет ATACMS.
Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. Про це глава держави заявив під час брифінгу, який транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До теми "Ми нікуди від вас не дінемось": Зеленський провів змістовну зустріч з Байденом
Байден та Зеленський говорили про ATACMS
Глава держави відповів на запитання про надання Україні ракет ATACMS.
Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових,
– заявив Зеленський.
Він додав, що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.
Зеленський прокоментував надання далекобійних ракет: відео
Що таке ATACMSЦе твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin. Дальність застосування становить до 300 кілометрів. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.
Зауважте Саміт НАТО: Зеленський і Байден обговорять передачу Україні далекобійних ракет
Україні потрібні ATACMS: що відомо
- Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що українська армія може швидко звільнити всі свої території, включно з Кримом. Однак для цього потрібні винищувачі F-16 і ракети ATACMS.
- Станом на сьогодні в адміністрації Джо Байдена тривають так звані "тихі" обговорення щодо ймовірності передачі Україні ракет збільшеного радіуса дії ATACMS. Адже США досі не ухвалили рішення про надання цієї зброї ЗСУ.
- Експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що ATACMS – це ракета для поля бою. Її можна назвати потужнішим західним аналогом радянської "Точка-У". Вона могла б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.