Чи отримає Україна ракети ATACMS: Зеленський підтвердив, що говорив про це з Байденом

Президент Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з лідером США Джозефом Байденом. Зокрема, вони говорили про надання Україні ракет ATACMS.

Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. Про це глава держави заявив під час брифінгу, який транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Байден та Зеленський говорили про ATACMS

Глава держави відповів на запитання про надання Україні ракет ATACMS.

Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових,

– заявив Зеленський.

Він додав, що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.

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Що таке ATACMS Це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin. Дальність застосування становить до 300 кілометрів. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

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