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"Нафтогаз" планує підняти транзитний тариф для "Газпрому"

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"Нафтогаз" може підняти транзитний тариф для "Газпрому" / delo.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила свої пропозиції російському монополісту компанії "Газпром" щодо умов транзиту російського газу в 2020 –2028 роках – після закінчення поточного транзитного контракту з компанією.

Про це повідомляє видання Комерсант.

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У повідомленні йдеться про те, що комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко направив відповідні умови заступнику голови правління "Газпрому" Олександру Медведєву.

Видання пише, що "Нафтогаз" наполягає на підвищенні тарифів уже в 2018 – 2019 роках (тобто в рамках чинного контракту), вважаючи їх заниженими.

Зараз формула складається зі ставки за прочування 1 тисячі кубометрів на 100 кілометрів плюс ціни паливного газу, який постачається "Нафтогазу" "Газпромом".

Як повідомляє видання, повна ставка транзиту становить 2,52 долара на 1 тисячу кубометрів на 100 кілометрів, в тому числі 0,65 долара паливної складової.

Позиція "Нафтогазу" ґрунтується на тому, що "Газпром" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу пропускатиме по газотранспортній системі України не менше 110 мільярдів кубометрів на рік в 2018-2019 роках. "Газпром" рішуче не погоджується з такими розрахунками. За діючою ставкою без урахування паливної складової "Нафтогаз" отримуватиме 2,55 мільярда доларів на рік.

Відзначається, що українська компанія хоче 3,7 мільярда доларів – з ростом тарифу приблизно на 33%.

У повідомленні також згадується, що "Нафтога" з 13 березня направив "Газпрому" повідомлення про перегляд тарифів, і якщо сторони не домовляться, збирається йти до арбітражу. Після 2019 року "Нафтогаз" вважає достатньою тарифну виручку в 2,7 мільярда доларів на рік без паливної складової (зростання ставки на 3% при інших рівних), але за умови транзиту 110 мільярдів кубометрів на рік. Крім того, "Нафтогаз" пропонує перенести підвищені платежі за 2018 – 2019 роки на 2020 – 2028 роки, тоді в найближчі два роки тариф не зміниться, а потім середній платіж складе 3,2 мільярда доларів на рік.

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"Газпром" заявляє про те, що не лише не збирається прокачувати через Україну 110 мільярдів кубометрів, а взагалі планує знизити транзит до 10 – 15 мільярдів кубометрів.

Посилаючись на власні джерела видання зазначає, що "Газпром" зайняв жорстку позицію, згідно з якою ціна за транзит газу з Росії до Німеччини через центральний коридор повинна бути співставлень з ціною транзиту по споруджуваному трансбалтійському газопроводу "Північний потік – 2".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії. 

У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.

Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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