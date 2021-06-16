У "Нафтогазі" відреагували на ініціативу усунути Вітренка

16 червня 2021 , 17:27
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Джерело:

"Нафтогаз"

У "Нафтогазі" заявили, що припис НАЗК є необґрунтованим. Нинішній глава компанії Юрій Вітренко розповів, що наглядова рада інформацію щодо припису з ним не обговорювала.

Відповідне повідомлення оприлюднили в "Нафтогазі". Окрім думок Вітренка, вони також озвучили позицію юридичного департаменту компанії. 

До теми Захід може відреагувати на ігнорування припису НАЗК щодо призначення Вітренка головою Нафтогазу

У "Нафтогазі" вважають необґрунтованим припис НАЗК

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив:

  • наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала;
  • вважає припис НАЗК таким, що "суперечить букві та духу закону та є прикладом "вибіркового правосуддя".

У юридичному департаменті "Нафтогазу" вважають припис "необґрунтованим" та таким, що "не відповідає вимогам законодавчих актів".

Ба більше, юристи компанії стверджують, що виконання однієї з вимог припису (про підписання контракту з Юрієм Вітренком та цивільно-правових договорів із членами наглядової ради) "призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради".

Зверніть увагу! 28 квітня звільнили з посади глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва та  призначили Юрія Вітренка.

Коротка передісторія 

  • 15 червня у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" має бути скасоване, як незаконне. Також слід анулювати підписаний з ним контракт.
  • У Мін'юсті з позицією НАЗК не погодились, тому оскаржуватимуть відповідний припис у суді.
  • Сам Юрій Вітренко перед тим заявив, що його призначення "не відповідало західним стандартам". 
  • 16 червня після припису НАЗК голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Юрія Вітренка з посади очільника установи.
Автор: Діана Квасневська