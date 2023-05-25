Нарешті вдома: зворушливі кадри повернення з полону 106 захисників Бахмута
Джерело:Дмитро Лубінець
Україна 25 травня повернула додому 106 наших військових, які опинилися у російському полоні. У мережі розповсюдили зворушливі кадри зустрічі наших військових рідними та просто небайдужими людьми.
Усі вони воювали на Бахмутському напрямку та потрапили у російський полон. Багатьох українських солдатів вважали зниклими безвісти.
Дивіться також Ми чекаємо героїв Маріуполя: у Києві відбулася хода на роковини виходу захисників з "Азовсталі"
Українські бранці повернулися на батьківщину
Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що наша країна повернула додому 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони тримали один з найважчих напрямків фронту – місто-фортецю Бахмут.
Україна повернула 106 полонених додому / Фото Дмитра Лубінця
Лубінець також наголосив, що наші оборонці мають різні травми та поранення, а також загострені хронічні захворювання. За його словами, найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, а наймолодшому – 21 рік.
Українських бранців повернули з російського полону / Фото Дмитра Лубінця
Омбудсмен наголосив, що попереду полонених українців чекає реабілітація, що включатиме психологічну та медичну допомогу. Також нашим захисникам допоможуть у відновленні банківських карток та всіх необхідних документів.
Звільнені українські полонені проходитимуть реабілітацію / Фото Дмитра Лубінця
Українські захисники повернулися додому: дивіться відео
У Координаційному штабі також висловилися щодо звільнення українців
Представники Координаційного штабу додали, що в результаті обміну в Україну також репатріювали три тіла: двох іноземців та однієї українки. Усі вони загинули на Бахмутському напрямку.
Україна повернула додому полонених / Відео Координаційного штабу
У відомстві зазначили, що серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також на батьківщину повернулися 7 прикордонників та 1 військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.
Наостанок у Координаційному штабі наголосили, що їхня команда не припиняє докладати щоденних зусиль заради порятунку всіх наших захисників та захисниць.
Нещодавно Україна повернула додому полонених, що обороняли "Азовсталь"
- Українська сторона 6 травня повернула додому 42 захисників та 3 захисниць "Азовсталі" з Нацгвардії. 10 військових належать до офіцерського складу, а 35 – до рядового та сержантського.
- З полону в Україну вдалося також повернути учасника евакуаційної місії з порятунку поранених з "Азовсталі". Гелікоптер, який мав евакуювати військовослужбовців, збили окупанти. На щастя, український Герой зумів вижити.
- Росія натомість повернула 3 льотчиків повітряно-космічних сил. Один із них – Максим Кріштоп, який потрапив у полон ще в березні 2022 року. Йому загрожувало до 12 років позбавлення волі.