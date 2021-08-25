Наші друзі можуть поводитись егоїстично, – Вітренко про дії США та Німеччини

Представники США та Німеччини позиціонують деякі речі як допомогу Україні. Проте це може бути далеко не так.

Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенко на 24 каналі розповів голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко. Він вважає, що Україна має це розуміти та навіть іноді боротися.

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Вдавання допомоги

Вітренко певен, що деякі представники виконавчої влади США і Німеччини вдають, ніби щось роблять для України і створюють видимість певних процесів.

Ми маємо бути вже свідомі того, що на Заході не всі наші друзі. Іноді наші друзі можуть поводитися егоїстично,

– підкреслив посадовець.

Голова "Нафтогазу" вважає, що Україна має не давати нас використовувати. Має бути розуміння того, що це все ж таки глобальна політика. Це великі інтереси: як політичні, так і комерційні.

Санкцій США проти газопроводу так і немає

За словами Вітренка, у Сполучених Штатах Америки є внутрішня проблема, коли конгрес наполегливо критикує виконавчу гілку влади. Об'єктом критики є незрозуміле ставлення США до російського газопроводу "Північний потік-2".

"США не накладають санкцій там, де вони потрібні. Вони накладають санкції на компанії, які є неважливими. Ба більше, на російські компанії, які не бояться цих санкцій, бо вони створені, умовно кажучи, позавчора", – наголосив голова "Нафтогазу".

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Об'єднатись проти Росії

Вітренко гадає, Україні потрібна тісна співпраця з німцями та європейською й американською комісіями.

"Потрібно нарешті змусити Росію змінити своє ставлення. Перестати використовувати газ як геополітичну зброю і тоді ситуація буде докорінно змінена", – зауважив посадовець.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео



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