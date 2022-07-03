Насправді це не Донбас, – у МВС озвучили ключову ціль Росії у війні проти України
Джерело:"РБК-Україна"
Президент Росії Володимир Путін перед нападом на Україну оголосив, що ціль його так званої "спецоперації" – буцімто захист Донбасу. Однак окупанти хочуть захопити зовсім інші області.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що росіяни мріють повністю контролювати Чорне море.
До теми Росія не може сформувати нові резервні батальйони, – військовий експерт Жданов
Денисенко розповів про ціль Росії у війні
За словами радника міністра, наразі росіяни планують мінімум повністю захопити Херсонську область, а якщо вдасться, то розвивати наступ на Миколаїв та Одесу.
Адже ключова ціль цієї війни – це насправді не Донбас, а, безумовно, Одеса і повний контроль над Чорним морем,
– зауважив Денисенко.
Він додав, що для Кремля дуже важливо втілити цей план. Адже, якщо окупантам вдасться захопити Одесу, тоді вони повернуться на початок XX століття, коли Радянський Союз патрулював більшу частину Чорного моря і був там домінантною силою.
"Тобто це їхня доктрина столітньої давності", – зазначив радник міністра.
Однак поки росіяни не можуть реалізувати цей план. За словами Денисенка, ЗСУ частково перерізали систему постачання між частинами угрупувань російської армії на Півдні.
"Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і готуються до анексії цієї території", – підсумував радник міністра.
Цікаво Там є дві фортеці, – у МВС оцінили ймовірність повної окупації Донбасу
Коротко про перемоги Збройних Сил України
- На Херсонщині 2 червня українські захисники звільнили від російської окупації Іванівку. Наразі наші бійці перебувають поблизу самого Херсона. Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що мовиться про 15 – 18 кілометрів.
- Окрім цього, ЗСУ 30 червня звільнили від росіян Зміїний. Перед цим захисники провели там операцію, внаслідок якої вороги покинули острів. Тікаючи, окупанти палили документи та нищили свою техніку.
- Того ж дня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що на Криворізькому напрямку наші бійці протягом тижня звільнили Потьомкине, що на півночі Херсонської області, а згодом – Павлівку, на Донеччині.
Варто подивитися – Фейгін припустив, чи нападе Лукашенко на Україну: відео