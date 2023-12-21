Російський активний наступ може тривати до березня: чого чекати після виборів Путіна

На більшості ділянок фронту росіяни намагаються інтенсивно йти в наступ. На деяких напрямках ворог просунувся на 2 кілометри.

Ймовірно, активізація російської армії пов'язана з президентськими виборами, які відбудуться у Росії навесні 2024 року. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, чи зміниться ситуація на фронті після виборів.

Важливо Виконують різні завдання та рятують життя: у 3-ї ОШБр пояснили важливість дронів на фронті

Стратегія України

У росіян дедлайн до 14 березня, коли Владіміра Путіна вп'яте оберуть президентом. Ймовірно, після інавгурації "нового" президента на Росії відбудеться гібридна або часткова мобілізація.

Щось такого типу 100% відбудеться, але Путін постійно бреше про те, що нібито в Росії втрат немає й всі цілі так званої "сво" будуть досягнуті,

– наголосив Ступак.

Під час повномасштабного вторгнення були різні фази. Спершу наступали росіяни, але у травні 2022 року противник видихнувся. Потім з червня 2022 року розпочалася операція Збройних Сил України, яка завершилася у жовтні.

З офіційних повідомлень відомо, що зараз Україна будує лінії укріплень.

Тримати оборону простіше, ніж наступати. Я бачу стратегію наступним чином. Створюються лінії оборони, щоб знищувати російські війська та наступальний потенціал ворога й водночас нарощувати виробництво власної техніки. Хочу вірити, що така тактика допоможе й впровадиться в життя,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Все в комплексі

"Моя особиста оцінка, активний наступ росіян може тривати до березня, ґрунтуючись з того, що я бачу, й оперуючи тим, що ми знали раніше. Плюс сюди додаються вибори", – зазначив Ступак.

Він зауважив, що у Росії багато людей сприймають вибори як джерело заробітку. Кремлівські піарники та політтехнологи розуміють, що успіхи на фронті підіймають рейтинг диктатора.

Я думаю, що Кремль активно тисне на військових та вимагає результат. Адже напередодні виборів це буде добре сприйнято й в Путіна буде хороший настрій,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Водночас російських військових мотивують орденами, медалями та нагородами. В комплексі все це впливає на активізацію армії країни-агресора на фронті. Навіть самі росіяни визнають, що певні атаки мають виключно політичну мету.

"Політики змушують гнати військо вперед", – додав Ступак.

Оперативна ситуація на фронті

Російські війська цілодобово наступають у районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута, але зазнають значних втрат. Водночас окупанти почали перекидати резерви під Синьківку на Харківщині.

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. Тому на цій ділянці фронту окупанти зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи.

Вночі 21 грудня снайпери 8-го окремого полку ССО виявили російську розвідувальну групу на Куп'янському напрямку. Окупанти рухалися у напрямку позицій українських підрозділів. Захисники успішно ліквідували російських розвідників.