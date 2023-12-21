Російський активний наступ може тривати до березня: чого чекати після виборів Путіна
На більшості ділянок фронту росіяни намагаються інтенсивно йти в наступ. На деяких напрямках ворог просунувся на 2 кілометри.
Ймовірно, активізація російської армії пов'язана з президентськими виборами, які відбудуться у Росії навесні 2024 року. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, чи зміниться ситуація на фронті після виборів.
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Стратегія України
У росіян дедлайн до 14 березня, коли Владіміра Путіна вп'яте оберуть президентом. Ймовірно, після інавгурації "нового" президента на Росії відбудеться гібридна або часткова мобілізація.
Щось такого типу 100% відбудеться, але Путін постійно бреше про те, що нібито в Росії втрат немає й всі цілі так званої "сво" будуть досягнуті,
– наголосив Ступак.
Під час повномасштабного вторгнення були різні фази. Спершу наступали росіяни, але у травні 2022 року противник видихнувся. Потім з червня 2022 року розпочалася операція Збройних Сил України, яка завершилася у жовтні.
З офіційних повідомлень відомо, що зараз Україна будує лінії укріплень.
Тримати оборону простіше, ніж наступати. Я бачу стратегію наступним чином. Створюються лінії оборони, щоб знищувати російські війська та наступальний потенціал ворога й водночас нарощувати виробництво власної техніки. Хочу вірити, що така тактика допоможе й впровадиться в життя,
– мовив ексспівробітник СБУ.
Все в комплексі
"Моя особиста оцінка, активний наступ росіян може тривати до березня, ґрунтуючись з того, що я бачу, й оперуючи тим, що ми знали раніше. Плюс сюди додаються вибори", – зазначив Ступак.
Він зауважив, що у Росії багато людей сприймають вибори як джерело заробітку. Кремлівські піарники та політтехнологи розуміють, що успіхи на фронті підіймають рейтинг диктатора.
Я думаю, що Кремль активно тисне на військових та вимагає результат. Адже напередодні виборів це буде добре сприйнято й в Путіна буде хороший настрій,
– мовив ексспівробітник СБУ.
Водночас російських військових мотивують орденами, медалями та нагородами. В комплексі все це впливає на активізацію армії країни-агресора на фронті. Навіть самі росіяни визнають, що певні атаки мають виключно політичну мету.
"Політики змушують гнати військо вперед", – додав Ступак.Зверніть увагу! Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що для кремлівської пропаганди псевдовибори у 2024 році мають важливе значення. Росіяни тиснуть на Авдіївському напрямку, намагаючись виконати політичне завдання.
Оперативна ситуація на фронті
- Російські війська цілодобово наступають у районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута, але зазнають значних втрат. Водночас окупанти почали перекидати резерви під Синьківку на Харківщині.
- Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. Тому на цій ділянці фронту окупанти зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи.
- Вночі 21 грудня снайпери 8-го окремого полку ССО виявили російську розвідувальну групу на Куп'янському напрямку. Окупанти рухалися у напрямку позицій українських підрозділів. Захисники успішно ліквідували російських розвідників.