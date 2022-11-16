НАТО посилить систему ППО на східному фланзі після падіння ракети у Польщі

НАТО 16 листопада вирішило посилити системи ППО на східному фланзі. Таке рішення схвалили після того, як у Польщі впали ракети.

Про збільшення систем ППО заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, який відбувся у Брюсселі. На ньому обговорили інцидент з російськими ракетами у Польщі.

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Столтенберг зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні НАТО суттєво збільшило свою присутність на східному фланзі. До цього залучили військових, авіацію та флот. Однак після інциденту з ракетами НАТО ще більше посилить оборону.

Крім того, тепер постачання Україні систем Протиповітряної оборони є пріоритетом для Альянсу.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її праві на самооборону. Росія повинна припинити цю безглузду війну,

– заявив Столтенберг.

Чому системи НАТО не відреагували на ракети

Столтенберг заявив, що на території Польщі впала таки ракета від ППО України. Українські військові запустили її, щоб збити російську ракету, однак вона впала у Польщі.

Столтенберг не звинувачує у цьому Київ, адже українські військові просто намагалися збити російську ракету, яка атакувала нашу територію. Тому вся відповідальність, за словами генсека НАТО, є на Росії.

Системи ППО Польщі не спрацювали через те, що інцидент не виглядав як атака. Оборона НАТО не була розрахована на такі інциденти.

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Коротко про падіння ракет у Польщі

Під час наймасштабнішої атаки по Україні 2 російські ракети впали на території Польщі. Через це загинули 2 людей.

Російського посла терміново викликали до МЗС Польщі, а Анджей Дуда подзвонив Володимиру Зеленському, Джо Байдену та іншим президентам.

Український лідер висловив співчуття через загибель поляків і зазначив, що російська агресія не знає кордонів.

Країни Балтії одразу заявили про підтримку Польщі. 16 листопада уряд Естонії планує зібрати термінове засідання.

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