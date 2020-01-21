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      Нацбанк буде підвищувати фінансову грамотність українців

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      У Нацбанку візьмуться за фінансову грамотність населення / leaderonomics.com

      Національний банк отримав повноваження на підвищення фінансової грамотності українців. Зокрема, українцям обіцяють Ніч у музеї грошей

      Про це йдеться на сторінці Нацбанку у Facebook.

      Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" народні депутати ухвалили ще 20 вересня 2019 року, а 22 вересня його підписав президент.

      Згідно з цим правовим актом державні органи отримують спеціальні повноваження з захисту прав споживачів фінансових послуг та визначення принципів захисту прав споживачів фінансових послуг. Цими державними органами є Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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      Нацбанк повідомляє, що серед заходів з підвищення фінансової грамотності українців будуть:

      • дні фінансової грамотності у десяти містах 
      • спеціальні навчальні заняття зі школярами та студентами вищих навчальних закладів
      • наукова конференція за участі Київської школи економіки для студентів та молодих дослідників на тему регулювання банківського сектору та монетарної політики
      • Ніч у Музеї грошей Національного банку.

      Крім того, триватиме робота над перетворенням Музею грошей Національного банку у сучасний Освітньо-інформаційний центр, який поєднуватиме Музей грошей, Центр просвіти молоді та Центр компетенцій вчителів.

      Як впроваджується фінансова грамотність в Україні?

      У рейтингу фінансової грамотності населення, яке склало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Україна з Польщею займає останнє, 30-е місце. Саме тому Національний банк ще минулого року почав проводити політику з покращення фінансової грамотності серед українців.

      У серпні 2019 року заступник міністра освіти та науки Вадим Карандій повідомив про те, що учні 9-х та 10-х класів отримають нові навчальні матеріали з фінансової грамотності. За словами заступника посібники враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.

      Цього року, як заявляє Нацбанк, плани – ще масштабніші.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Верховна Рада НБУ Рейтинги Президент України Фінанси Вища освіта Школярі Школа
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