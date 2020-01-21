Нацбанк буде підвищувати фінансову грамотність українців
Національний банк отримав повноваження на підвищення фінансової грамотності українців. Зокрема, українцям обіцяють Ніч у музеї грошей
Про це йдеться на сторінці Нацбанку у Facebook.
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" народні депутати ухвалили ще 20 вересня 2019 року, а 22 вересня його підписав президент.
Згідно з цим правовим актом державні органи отримують спеціальні повноваження з захисту прав споживачів фінансових послуг та визначення принципів захисту прав споживачів фінансових послуг. Цими державними органами є Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
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Нацбанк повідомляє, що серед заходів з підвищення фінансової грамотності українців будуть:
- дні фінансової грамотності у десяти містах
- спеціальні навчальні заняття зі школярами та студентами вищих навчальних закладів
- наукова конференція за участі Київської школи економіки для студентів та молодих дослідників на тему регулювання банківського сектору та монетарної політики
- Ніч у Музеї грошей Національного банку.
Крім того, триватиме робота над перетворенням Музею грошей Національного банку у сучасний Освітньо-інформаційний центр, який поєднуватиме Музей грошей, Центр просвіти молоді та Центр компетенцій вчителів.
Як впроваджується фінансова грамотність в Україні?
У рейтингу фінансової грамотності населення, яке склало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Україна з Польщею займає останнє, 30-е місце. Саме тому Національний банк ще минулого року почав проводити політику з покращення фінансової грамотності серед українців.
У серпні 2019 року заступник міністра освіти та науки Вадим Карандій повідомив про те, що учні 9-х та 10-х класів отримають нові навчальні матеріали з фінансової грамотності. За словами заступника посібники враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.
Цього року, як заявляє Нацбанк, плани – ще масштабніші.
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