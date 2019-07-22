Нацбанк ввів в обіг монету, присвячену наданню Томосу: як вона виглядає

Монета номіналом 50 гривень виготовлена зі срібла й оздоблена локальною позолотою. З одного її боку зображені митрополит Епіфаній і Вселенський патріарх Варфоломій.

Останній передає настоятелю ПЦУ Томос – документ про автокефалію української церкви. Про введення в обіг нової монети повідомляє прес-служба НБУ.

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На аверсі монети розміщена стилізована хрестоподібна композиція, увінчана позолоченим відбитком печатки Вселенського Патріарха Варфоломія. Довкола неї у позолочених медальйонах – кафедральні собори помісних православних церков світу та їхні назви.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби. Її випустили тиражем до 1000 штук.

Що таке Томос? Це – унікальний церковний документ. Його випускають, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію.

Як Православній церкві України надали Томос про автокефалію? Томос ПЦУ передав Вселенський патріарх Варфоломій. Це трапилось 6 січня у Стамбулі. Цьому передувало, власне, створення Єдиної української церкви та переговори з екзархами.



Православну церкву України створили 15 грудня 2018 року на Соборі шляхом об’єднання УПЦ КП і УАПЦ. Настоятелем новоствореної церкви став митрополит Епіфаній.