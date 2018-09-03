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Навчання по-новому: чим відрізняється нова українська школа від приватної

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Майже півмільйона першачків цього року сіли за парти. Сьогодні перший дзвоник офіційно пролунав уже в усіх школах України. У державних закладах з цього року почнуться зміни – з одномісними партами, без червоних ручок і без оцінок у першому класі. Але набирає обертів і приватна шкільна освіта.

У шестирічного Марка перший день у приватній школі. Державний заклад батьки вирішили оминути через гіркий досвід. Думати, а не зубрити і давати дітям свободу – це одні з принципів цієї приватної школи.

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"З першого класу діти вже працюють над проектами. Вони дуже глибоко вивчають англійську мову з нейтів спікер", – повідомила мама Марка Юлія Трибушна. 

школярі
У приватній школі немає традиційної лінійки

Замість лінійки учні збираються на квест у хатинці. За легендою, двері школи зачинились. Поки триває квест – на кухні вже очікує солодкий подарунок для команди. Коли діти знайдуть ключ до школи, отримають винагороду за гарну роботу у команді.

Багато чого взято з фінської освіти. Ми можемо поєднати природознавство й математику. Діти у нас не рахують якісь конкретні предмети – яблучка чи їжачки. Вони отримують на уроці завдання: як прорахувати бюджет для утримання домашньої тваринки,
– наголосила очільниця приватної школи Юлія Чумак.

Оцінювання – стобальне. Оцінки бачитимуть лише батьки. І тільки з їх дозволу учні можуть дізнатись власні бали. У першому класі навчатиметься 4 учнів. А максимальна кількість дітей в класі – 14. Приватних шкіл в Україні трохи більше 1%.

школярі
У приватній школі оцінки бачитимуть лише батьки

"Це звісно дуже мало. Наприклад, навіть в Німеччині, де вважаєься, що дуже хороша державна освіта, і вони підкреслюють, що у них мало приватних шкіл, але це більше 10 %. Приватні школи певною мірою вирішують питання дефіциту місць в Києві у державних школах", – заявила радниця міністра освіти і науки Іванна Коберник.

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Однак і державні школи цьогоріч неабияк зміняться. У київській 48 гімназії, дзвоник лунав 1 вересня, у суботу. Семирічна Соломія вміє читати, хоча цього року дітей до шкіл набирали без конкурсів. Мама дівчинки розповідає: спеціально чекали рік, щоб віддати доньку вже до Нової української школи.

Ми не хотіли, щоб дитина сиділа в класі на уроці, відсижувала там 5 уроків, щоб більше рухалась. Дивіз навчання: навчаємось граючись,
– резюмувала мама Соломії Катерина Полякова. 

Без червоних ручок і оцінок, але з конструкторами і зоною для відпочинку – ось так вчитимуться першачки у державних школах.

"Головна мета реформи нової української школи – це шоб школа допомогла дитині розкрити її кращі якості, виявити свої сильні сторони, розвинути їх, відповідно далі навчити дитину мислити та вчитися", – Іванна Коберник.

Теги: Діти і неповнолітні Новини України Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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