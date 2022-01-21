Навіщо чекати ескалації, – Зеленський виступає за негайне введення санкції проти Росії
Джерело:The Washington Post
Володимир Зеленський закликав партнерів до негайного запровадження санкцій проти Росії. Адже чекати на ескалацію – неправильна та недієва стратегія.
Навіщо санкції після того, як ми втратимо всю Україну, – Зеленський
Обмеження проти Кремля важливо застосувати саме до початку вторгнення. Про це український президент заявив у інтерв'ю.
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Партнери кажуть, що завтра може початися війна й тоді будуть застосовані потужні санкції. Але чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте ескалації? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?
– наголосив президент.
Зеленський вважає, що обмеження після нападу вже не будуть дієвими й не стримають Росію. Адже санкції є превентивним інструментом. Їх можна застосувати, а потім скасувати.
"Якщо буде вторгнення Росії, ви введете потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратимо частину територій? Коли ви введете санкції, що робитиме Росія? На вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим впоратися, ми можемо продовжувати як було", – пояснив політик.
Він наголосив, що, якщо Україна захищатиметься від однієї з найпотужніших армій у світі, то це буде масштабна війна. У ній постраждають і Київ, і Москва. Крім того, міграційна криза торкнеться сусідніх європейських країн.Зверніть увагу! Видання Axios заявило, що на зустрічі з американськими сенаторами у Києві Зеленський також закликав їх до негайних санкцій проти Росії. Він наголошував, що після ескалації обмеження будуть "нейтральними" й особливого ефекту не матимуть.
Як світ планує реагувати на напад Росії
- Президент США Джо Байден пригрозив Москві потужними санкціями у разі агресії проти України. Обмеження, мовляв, призведуть до економічної катастрофи в Росії. Зокрема, банкам можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Кремль заплатить високу ціну, якщо нападе на Україну.
- Схожу заяву зробив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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