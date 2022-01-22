Найбільша допомога з 2014 року: в Україну прибуло 90 тонн летальної зброї від США

У ніч на 22 січня в українському аеропорту "Бориспіль" сів літак, що доставив 90 тонн летальної зброї із США. Загальна вартість військової допомоги складає 200 мільйонів доларів.

У посольстві США в Україні зазначили, що це лише перша партія оборонної допомоги від США. Вона включає не лише летальну зброю, але й інші боєприпаси.

Важливо Німеччина не дозволяє Естонії надавати Україні зброю свого виробництва, – ЗМІ

Як відомо, пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів ухвалив президент США Джо Байден ще у грудні 2021 року.

Ця допомога, що включає близько 200 тисяч фунтів (90 тонн – 24 канал) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє жорстку прихильність Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону,

– мовиться у повідомленні посольства.

У посольстві також зазначили, що минулого року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 650 мільйонів доларів. Починаючи з 2014 року США виділили Україні для цих цілей допомогу в розмірі 2,7 мільярда доларів.

"Сполучені Штати будуть продовжувати надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у захисті суверенітету і територіальної цілісності України від російської агресії", – додали у посольстві.



Летальна допомога від США / Фото з твітеру посольства США в Україні



Озброєння для ЗСУ / Фото з твітеру посольства США в Україні

Найбільша допомога від США з 2014 року

Як раніше зазначив Дмитро Кулеба, зауважив, що США вже надала Україні оборонний пакет розміром у 60 мільйонів доларів. Разом з тим Байден ухвалив рішення про виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні.

Актуально Білий дім підтвердив надання Україні гелікоптерів Мі-17

Все це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони України до 650 мільйонів доларів за 2021 рік. Дмитро Кулеба відзначив, що: "Це більше, ніж у будь-який рік з 2014".

Надання військової допомоги Україні з боку США відбувається на тлі агресії Росії, яка стягує до наших кордонів свою техніку. Розвідка припускає, що це може означати повномасштабне вторгнення, однак Володимир Зеленський закликав не панікувати.

Як інші країни підтримують Україну

Країни Балтії також погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а у Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Водночас Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.

Канада також передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надала Україні протитанкове озброєння. Воно призначене для оборонних цілей.

Які країни НАТО заявили про підтримку України: дивіться відео

Повний текст публікації посольства США в Україні:

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тисяч фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.