Найбільша автоялинка в Україні та найгірший рік для Порошенка – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Як у Харкові побили рекорд України

У Харкові створили автомобільне новорічне дерево. Стовбур, гілки і святкову зірку – на все пішло 348 машин. Щоб зробити фігуру, знадобилося сім годин і велетенська парковка.

Дивіться відео про найбільшу автоялинку в Україні:

Чому 2019 став найгіршим роком для Порошенка

Для п'ятого президента 2019 рік став одним із найскладніших. Порошенко програв президентські вибори Володимиру Зеленському. Також Державне бюро розслідувань відкрило проти нього 14 справ, в яких допитано 562 свідків, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

Про кримінальні справи проти Порошенка – дивіться у відео:

Рекордсмени в Раді: хто з нардепів має найбільше антикорупційних кейсів

Низка депутатів чинного парламенту фігурує у десятках розслідувань, пов'язаних з корупцією. Одні – через розтрату державних коштів, інші – за кумівство, треті – за віртуозні схеми.

Хто з депутатів є абсолютним "чемпіоном корупції" – дивіться у відео:

На Сумщині відкрили сучасне пологове відділення

Завдяки об'єднанню та децентралізації на Сумщині оновили пологове відділення до європейського рівня. Тепер до міста Тростянець їдуть народжувати не лише місцеві жінки, а й мешканки сусідніх областей. Адже тут це можна зробити у джакузі, під музику і зовсім безкоштовно.

Дивіться відео про оновлене пологове відділення в Тростянці:

"Активісти" погрожують працівникам міськради Львова

Псевдоактивісти, які відомі участю в земельних аферах, штурмами будівлі місцевої влади Львова та нападами на працівників мерії, вдаються до нових методів. Тепер вони погрожують журналістам, які пишуть про діяльність членів цих угруповань та чергують під будинком міського голови Андрія Садового.

Дивіться відео про виступи активістів у Львові: