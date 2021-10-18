У найближчі тижні змін не бачу, – Кравчук про кадрові перестановки в Міноборони
Джерело:24 канал
Останнім часом у Кабміні активно обговорюються кадрові перестановки. Проте у найближчі тижні зміна міністрів, зокрема у Міноборони, не планується.
Про це повідомила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що Міністерство оборони – це лінія президента України, тому тут не коаліція надає кандидатуру, а президент.
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"Наскільки я знаю, цього тижня відбудеться візит міністра оборони США і вже заплановані зустрічі із чинним міністром, тому, принаймні в найближчі тижні, я не бачу якихось можливостей щодо кадрових змін на рівні міністра в цьому міністерстві", – розповіла Кравчук.
У Міноборони змінили практично усіх заступників
Також вона нагадала, що ще до літніх канікул у Міноборони змінили практично усіх заступників міністра.
"Вочевидь президенту потрібен час, щоб проаналізувати наскільки покращилась робота міністерства після кадрових змін на рівні заступників", – підсумувала Кравчук.Важливо! У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад трьох міністрів. Кому шукають заміну:
- міністру оборони Андрію Тарану;
- міністру соціальної політики Марині Лазебній;
- віцепрем'єр-міністру – міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському.
Кравчук про зміну кадрів у Міноборони: дивіться відео
Ймовірна відставка міністра оборони: що відомо
- Ще з липня 2021 року у Раді почали обговорювати заміну міністра оборони Андрія Тарана. "Слуги" зазначили, що до цього відомства є дуже багато нарікань.
- Зміну кадрів анонсували на осінь 2021 року. Зокрема, разом з Тараном під загрозу відставки також потрапили генпрокурорка Ірина Венедіктова та міністр юстиції Денис Малюська.
- На фоні цих подій депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що хотіла б очолити Міністерство оборони.