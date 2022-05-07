Найближчими тижнями Україна має бути готовою до жорсткого наступу Росії, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірне загострення агресії від росіян. Вже у найближчі тижні окупанти можуть спробувати жорстокіший наступ.

Столтенберг запевнив, що НАТО сповнене рішучості допомагати Україні, доки Володимир Путін веде війну, навіть якщо це займе місяці чи роки.

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Водночас, як зазначив генсек Альянсу, треба "зробити все", щоб конфлікт не поширився. У цьому центральну роль відіграє Німеччина.

Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів,

– заявив Столтенберг.

За його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська вправно обороняються.

Альянс готовий підтримувати Україну

"Ми бачимо різкий контраст між російськими та українськими силами: українські війська хоробрі і знають, за що воюють. Російські війська – страждають від поганого керівництва, низького морального духу і багато хто не розуміє, за що вони воюють", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, що раніше у НАТО заявили, що війна може затягнутися як на місяці, так і на роки. Однак в Альянсі підкреслили, мовляв, готові підтримувати Україну роками, якщо буде така потреба.

НАТО щодо війни в Україні: останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку квітня заявляв, що Путін не відмовився від планів захопити Україну.

Згодом в Німеччині пройшли переговори за участю понад 40 країн. На них обговорили, як прискорити та синхронізувати постачання зброї до Києва.

У Пентагоні заявили, що США та союзники зустрічатимуться щодо питань озброєння України кожного місяця.

3 травня через загрозу ймовірного нападу Росії на Молдову президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив введення на територію країни американського батальйону Нацгвардії США та летючого загону F-35.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане припустив, що вирішальними для розв'язання війни будуть найближчі кілька тижнів. Втім, сама війна триватиме ще довго.

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