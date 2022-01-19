Не біжіть за гречкою та сірниками, – Зеленський закликав не поширювати фейки про війну

19 січня 2022 , 22:11
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Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський ввечері 19 січня звернувся до українців на тлі загрози російської агресії. Він наголосив, що зараз все частіше лунають заяви, що вторгнення може початися просто завтра.

Президент закликав українців зберігати спокій і не панікувати. Також Зеленський просить не поширювати фейків про війну.

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Не бігти по гречку і сірники

Зеленський наголосив, що паніка лише шкодить українцям та ситуації навколо загострення на Донбасі.

Зараз єдиний привід для паніки – це якщо ми на 8 році війни досі будемо піддаватися паніці. Досі будемо знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки та страшилки. Всім нашим громадянам потрібно це зрозуміти, видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники,
– сказав Зеленський.

Окрім того, він закликав ЗМІ бути "саме засобами масової інформації , а не масової істерії". В гонитві за хайпом не допомагати ворогу.

Всіх партнерів Зеленський закликав бути дієвими не на словах. Важливо не лише те, що може зробити Росія, а й те, що в цьому випадку буде робити світ. 

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Автор: Оксана Княжик