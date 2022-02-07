Не кидаємо напризволяще, – Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед самітом НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО. Таку пропозицію озвучив під час спільного брифінгу з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Дуда рішуче переконує: НАТО має показати Україні, що не кидає її напризволяще. Він також заявив, що треба запросити й Грузію, повідомляє 24 канал.

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Що стосується майбутнього саміту. Я запропонував генеральному секретарю провести зустрічі Україна – НАТО і Грузія – НАТО... Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на зустріч глав держав НАТО і на таку ж зустріч запросити Україну. Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще,

– заявив Дуда.

Підтримка Польщі у боротьбі з російською агресією

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Польща готова надати Україні озброєння на фоні загрози повномасштабного російського вторгнення. Мова йде про переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Grom.

Також у випадку агресії Росії пообіцяли надати нашій державі легкі 60-міліметрові міномети та ручні 40-міліметрові гранатомети, щоб Україна могла захищатися.

Президент Франції Еммануель Макрон 3 лютого телефоном поговорив з Анджеєм Дудою. Спілкувалися про можливість тристоронньої зустрічі лідерів Польщі, Німеччини та Франції у Берліні. Її мета – обговорення ситуації щодо України.

Вступ України до НАТО: коротко

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення про прийняття України та Грузії. Але конкретні терміни поки не встановили.

В Офісі Президента стверджували, що Україна готова стати членом НАТО. Там заявляли що для нашої держави це "питання життя та смерті".

Україна та НАТО також домовлялись посилити співпрацю у сфері кібербезпеки.

Літній саміт НАТО має відбутися в іспанському Мадриді. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що вимагатиме конкретної дати вступу України в Альянс.