"Не плануємо": у Росії відреагували на статтю Bloomberg про ризик нового вторгнення в Україну

У Москві запевняють, що не планують вторгнення в Україну. Ба більше, цього держава-агресорка і ніколи начебто не збиралась робити. Напередодні видання Bloomberg повідомило, що США попередило своїх партнерів з ЄС про можливе вторгнення російських військ на українську територію.

Про це повідомив перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський.

До теми США попередили Євросоюз про можливе вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ

Полянський називає це "логічним кроком"

За словами Полянського, накопичення російських військ біля кордону України – це "обережність та логічний крок". Мовляв, так Москва реагує на "конкретні загрози, які надходять з України". Полянський цинічно заявляє, що ці висловлювання начебто стосуються "територіальної цілісності Росії".

Напад – можливий, проте малоймовірний, – ЗМІ

Раніше видання Bloomberg з посиланням на власні джерела заявило, що Вашингтон попередив Євросоюз щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Проте, уточнило видання, цей варіант є малоймовірним. Росія не хоче починати війну з Україною, проте бажає продемонструвати, що готова до такого розвитку подій.

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