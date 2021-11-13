"Не зміг встати з ліжка": до в'язниці Саакашвілі пригнали реанімобіль

Стан ув'язненого Міхеіла Саакашвілі стрімко погіршується з кожним днем. Політик потребує негайної реанімації.

Ввечері 13 вересня експрезидент Грузії не зміг підвестись із ліжка. Про це повідомила кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько.

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Стан Саакашвілі серйозно погіршився

За її словами, Саакашвілі потрібно евакуювати до реанімації, але залишається запитання – куди. Адже у в'язниці Глдані відсутнє медичне обладнання.

Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг встати з ліжка,

– наголосила Ясько.

Вона повідомила, що до в'язниці пригнали реанімобіль. Лікар Ніколоз Кіпшидзе, як зауважила Ясько, наразі перебуває всередині. Він заявив, що Саакашвілі з кожним днем стає все гірше.

"Час спливає, друзі. Чудес не буває. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає", – сказав лікар політика.

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Ясько 12 листопада нарешті зустрілась із Саакашвілі. Вона зауважила, що ситуація – дуже депресивна

Повний текст публікації Ясько у фейсбуці:

ТЕРМІНОВО! Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Mikheil Saakashvili серйозно погіршився. Він не зміг встати з ліжка. Зараз його повинні евакуювати до реанімації! Але КУДИ??? У жахливій в'язниці без медичного обладнання в Глдані.

Пригнали реанімобіль до в'язниці. Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе перебуває всередині і поки заявив лише це: "Час спливає, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем ​​стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає".