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      Не взяли і забули, – Кулеба про Крим та інші умови для завершення війни з Росією

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      Війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму, – Кулеба
      Війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму, – Кулеба / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Кулеби

      Стан війни між Україною і Росією завершиться лише після повернення окупованих територій, в тому числі – Криму. Водночас Росія має заплатити за свою агресію.

      Наразі ще не підрахували, скільки має компенсувати російська сторона за руйнування Донбасу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

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      Кулеба наголосив, що "кінець війни – це гроші, заплачені за агресію, і повернення Криму, скільки б часу на це не пішло". Віцепрем'єр додав, що усі збитки від Росії на Донбасі треба враховувати, зокрема – "там розпиляли заводи, затопили шахти".

      Я за те, щоб війна з Росією закінчилися. Я за те, щоб у довгостроковій перспективі ми нормалізували свої стосунки, але це не буде за принципом "взяли і забули". Росія має заплатити ціну за свою агресію,
      – сказав він.

      Кулеба також вважає, що окупований Крим зайшов в так звану "балтійську модель" за прикладом Литви, Латвії та Естонії, входження яких до складу СРСР не було визнано на Заході. Як відомо, така позиція не заважала західним країнам співпрацювати з Москвою на всіх інших треках.

      "Я розумію, що може початися істерика про те, що це "зрада" України, що забули про Крим. Але я глибоко переконаний, що війна з Росією буде тривати до тих пір, поки Крим не повернеться до складу України, – додав Кулеба.

      Віцепрем'єр зазначив, що "війна почалася з Криму – війна Кримом і закінчиться".

      І ми в цій війні будемо воювати за Крим. Воювати - я маю на увазі, перш за все, політико-економічним шляхом,
      – зазначив Кулеба.

      Крім того, він висловив упевненість, що Крим повернеться до України. На його думку, це буде моментом максимального ослаблення Росії, коли Крим "просто вислизне з її ослаблих рук".

      Читайте також: Віцепрем'єр Кулеба заявив, що Україні потрібно навчитися будувати відносини з Росією

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта окупованих Росією територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Дмитро Кулеба Анексія Криму
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