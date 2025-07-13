У частині областей оголосили штормове попередження: де та коли накриє негода
- Штормове попередження оголошено для частини областей через грози, град та шквали до 20 метрів за секунду.
- Через це оголосили I рівень небезпечності, жовтий; можливі ускладнення для низки підприємств та транспорту.
Для деяких областей синоптики оголосили штормове попередження через негоду. Частину регіонів охоплять грози, град та шквали.
Негода може спричинити негативні наслідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Які області накриє негода?
Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж понеділка, 14 липня, вдень очікуються грози у західних областях. В окремих районах пройдуть град та сильні шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– ідеться у повідомленні.
Через це для вищезгаданих регіонів оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Негода 14 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Зокрема, раніше повідомлялося, що найближчими днями частину України знову накриють дощі та грози. Літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру та градом.