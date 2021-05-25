Нетаньяху назвав умову для миру між Ізраїлем і палестинцями

Прем'єр-міністр Ізраїлю обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС. Біньямін Нетаньяху вважає, що мир між сторонами настане тільки після визнання ізраїльської держави.

Нетаньяху заявив, що якщо ХАМАС знову атакує територію Ізраїлю, то відповідь на це буде вкрай важкою.

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Умова миру між Ізраїлем і палестинцями

Як правильно зауважив президент Джо Байден, "мир настане тільки, коли буде визнано державу Ізраїль (Палестиною – 24 канал)",

– наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, зустріч між Нетаньяху і Блінкеном пройшла 25 травня в Єрусалимі. Під час розмови сторони поспілкувалися про гуманітарну ситуацію в Секторі Гази. Держсекретар США наголосив на тому, що Ізраїль та Палестина повинні вжити заходів "для встановлення курсу на спільне майбутнє".

Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем: основне