Невідомі влаштували гонитву та перестрілку з поліцією в Києві

У Києві двоє чоловіків на Subaru Forester влаштували гонитву. Коли ж їх спробували затримати працівники поліції, один із них відкрив вогонь. Інцидент трапився вночі проти 6 лютого на лівому березі столиці, а саме у Дарницькому районі. Гонитва проходила поруч зі станціями метро "Осокорки", "Позняки" та "Харківська".

Як передає "Інформатор", водій і пасажир Subaru Forester встигли об'їхати лівий берег від Бориспільської до Південного мосту та у зворотному напрямку. Зрештою на вулиці Гмирі водій не впорався з керуванням і машина вилетіла на узбіччя.

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Опісля чоловіки вирішили покинути салон і намагалися сховатися від поліції. Щоправда, одного з них усе ж оперативно затримали правоохоронці. Натомість другий утік від поліцейських через двори. За словами жителів сусідніх будинків, вони бачили його та чули постріли. За попередньою інформацією, зловмисник стріляв у повітря. У поліції підтвердили, що постріли були та зауважили, що в результаті ніхто не постраждав.

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Також відомо, що під час гонитви на вулиці Єлизавети Чавдар вищезазначений Subaru Forester зачепив автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander і намагався врізатися в ще одну машину, коли виїхав на зустрічну смугу. Попередньо, водій позашляховика був п'яним. Але чи затримали його або ж пасажира авто, невідомо.

На місці інциденту працювали чотири екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Крім того, правоохоронці оглядають двори будинків на вулицях Гмирі, Чавдар і на проспекті Бажана, намагаючись знайти другого порушника, який зміг сховатися від поліцейських.

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До слова, нещодавно в Харкові посеред міста сталася стрілянина та пролунав вибух. Інцидент трапився під стінами Обласного будинку дитини №2, що на вулиці Кузнецькій. У результаті поліція ввела у місті план-перехоплення "Сирена".